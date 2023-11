Maďari spustili cvičenie Adaptive Hussars 23 za účasti síl NATO

Budapešť 7. novembra (TASR) - Maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky otvoril v utorok v Hódmezővásárhelyi na juhovýchode krajiny mnohonárodné cvičenie Adaptive Hussars 23 organizované s účasťou síl NATO. Prítomná bola aj prezidentka a hlavná veliteľka maďarských ozbrojených síl Katalin Nováková, uviedla agentúra MTI. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"V Maďarsku sa začalo najväčšie cvičenie za uplynulých 30 rokov. Pre maďarskú vládu je najdôležitejšie zachovanie mieru, bezpečnosti Maďarska a maďarského ľudu," povedal minister. Zdôraznil, že Maďarsko buduje v úzkej spolupráci so svojimi spojencami armádu pripravenú primerane reagovať na výzvy.



Európu podľa jeho slov sužuje vojna, nelegálna migrácia a s ňou aj hrozba terorizmu. Hrozba terorizmu rastie aj na srbsko-maďarských hraniciach, dodal Szalay-Bobrovniczky.



Podľa jeho slov sa do úvodnej fázy cvičenia zapojí takmer tisícka vojakov, vrátanie 340 cudzincov a 170 príslušníkov maďarskej armády v zálohe.



Do cvičenia sa okrem maďarských vojakov zapojili aj viaceré spojenecké vojenské organizácie pôsobiace v Maďarsku a miestne štátne organizácie so zhruba 4.500 ľuďmi. Do cvičenia sa za účasti talianskych, tureckých, chorvátskych a amerických vojakov zapojí aj vyše 200 druhov rôznej techniky, spresnil minister.



Cieľom cvičenia je zosúladiť jednotlivé subsystémy štátnej správy a vojaci a štátni zamestnanci budú zlepšovať vzájomné pôsobenie pri riešení spoločných obranných úloh.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)