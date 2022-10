Maďarsko začalo sčítanie obyvateľstva, ktoré vlani odložili pre koronu

Budapešť 1. októbra (TASR) - V Maďarsku sa v sobotu o 00.00 h začalo sčítanie obyvateľstva, ktoré sa pôvodne malo konať vlani v máji a v júni, pre koronavírusovú pandémiu ho však napokon odložili. Podľa servera 444.hu ide o najväčší zber údajov Ústredného štatistického úradu (KSH), ktoré sa koná každých desať rokov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Zber údajov realizovaný v rovnakom čase po celej krajine na jednotnej metodickej báze sa týka každého obydlia i osoby. Sčítanie umožňuje vytvoriť si detailný obraz o veľkosti populácie, o jej demografických charakteristikách, ďalej o zdravotnom stave, vzdelaní, zamestnaní, národnostnom a náboženskom zložení, životných podmienkach a o podmienkach bývania, píše 444.hu.



Zber údajov sčítania, ktorého základným spôsobom bude vyplnenie dotazníka prostredníctvom internetu, sa bude konať v období od 1. októbra do 20. novembra 2022. Proces spracovania dát potrvá do 28. novembra 2023.



Podľa projektového manažéra KSH pre sčítanie ľudu Marcella Kovácsa v roku 2011 bolo prvýkrát možné vyplniť dotazníky aj prostredníctvom internetu.



"Technický vývoj, ktorým sme prešli, ako aj rozšírenosť inteligentných zariadení a internetu v súčasnosti umožňujú, aby online dotazníky boli tento rok primárnym spôsobom poskytovania údajov," dodal Kovács.



V poradí 16. sčítanie ľudu sa malo pôvodne uskutočniť od 1. mája do 28. júna 2021.