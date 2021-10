Maďarsko začalo vyvíjať vlastnú vakcínu proti covidu

Budapešť 15. októbra (TASR) – Maďarsko začalo vyvíjať vlastnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Oznámil to v piatok maďarský premiér Viktor Orbán v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávnu stanicu Kossuth Rádió.



V súvislosti s viacerými vyhláseniami šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa o licenčnej výrobe ruskej očkovacej látky v Maďarsku Orbán povedal, že aj Maďarsko začalo vyvíjať svoju vlastnú vakcínu.



„Sme na tom dobre, prečo by sme nemohli mať vakcínu aspoň tak dobrú ako iní, alebo ešte lepšiu," dodal s poznámkou, že vývoj napreduje dobrým smerom.



Podľa jeho slov bude dobre, ak sa do ukončenia výstavby závodu na vakcíny v Debrecíne podarí uzatvoriť kontrakty na tamojšie výrobné kapacity, avšak ďaleko dôležitejší je - ako uviedol - vývoj maďarskej vakcíny. Bližšie detaily o tejto otázke však neuviedol.



Szijjártó v auguste - na spoločnej tlačovej konferencii s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v Moskve - oznámil, že medzi Maďarskom a Ruskom prebiehajú rokovania o výrobe ruskej očkovacej látky Sputnik V, ktorú by mal na základe ruskej licencie vyrábať závod v Debrecíne. Rokovania sú podľa neho už v pokročilej fáze.



Šéf maďarskej diplomacie počas tohtotýždňovej návštevy Moskvy povedal, že došlo k politickej dohode s Ruskom o tom, že technológiu potrebnú k výrobe ruskej očkovacej látky dostane Maďarsko ešte tento rok.