Maďarskí záchranári nestíhajú s PCR testovaním

Budapešť 30. októbra (TASR) – V Maďarsku priebežne stúpa kapacita PCR testovania na nový druh koronavírusu po tom, čo sa doň zapojilo aj Národné hematologické centrum. Záchranná služba OMSZ dokáže denne otestovať 5000-6000 pacientov s príznakmi nákazy koronavírusom a v niektorých dňoch evidovali aj vyše 12 000 žiadostí o PCR test, uviedol vo štvrtok pre denník Népszava hovorca záchranárov Pál Győrfi.



Na tieto testy musia niekedy pacienti čakať aj niekoľko dní. Záchranári sa snažia priebežne rozširovať svoje kapacity a usilujú sa o to, aby sa ku každému pacientovi s príznakmi infekcie dostali do 48 hodín, dodal Győrfi.



Šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby Cecília Müllerová oznámila, že priebežne stúpa kapacita PCR testovania po tom, ako sa do laboratórneho testovania zapojilo aj Národné hematologické centrum – pričom v stredu za 24 hodín vykonali v krajine celkom 12 598 PCR testov.



Vo štvrtok za deň pribudlo v Maďarsku 2194 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 56 chronicky chorých pacientov. Od začiatku pandémie evidujú 68 127 infikovaných a 1634 úmrtí.