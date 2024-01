V Maďarsku zasahovali v 14 prípadoch zranení spôsobených pyrotechnikou

Budapešť 2. januára (TASR) — Maďarská polícia začala stíhať 15 osôb za porušenie pravidiel týkajúcich sa výbušnín a pyrotechnických výrobkov. Zábavná pyrotechnika spôsobila na Silvestra vážne zranenie jednej osobe; záchranárov volali k zraneniam rúk, tváre a očí po celej krajine celkom v 14 prípadoch. S odvolaním sa na server klubradio.hu o tom v utorok informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V meste Gödöllő v Peštianskej stolici podľa Celoštátneho veliteľstva polície (ORFK) utrpel muž vážne popáleniny, keď bol v jeho blízkosti odpálený ohňostroj.



V Budapešti sa pri manipulácii so zábavnou pyrotechnikou vznietil nábytok na balkóne bytu. Polícia začala voči neznámemu páchateľovi trestné stíhanie pre verejné ohrozenie z nedbanlivosti.



Zábavná pyrotechnika spôsobila v Maďarsku 34 požiarov. Hasiči likvidovali štyri požiare budov, v 24 prípadoch hasili horiacu vegetáciu a smetné nádoby, informoval Úrad civilnej ochrany (OKF).



Petardy sú v Maďarsku od roku 2005 zakázané. Používanie ohňostrojov je prísne regulované — napríklad zábavnú pyrotechniku zaradenú do 3. triedy môžu dospelé osoby nakupovať bez povolenia iba v období od 28. do 31. decembra a použiť ich iba v čase od 18.00 h 31. decembra do 6.00 h 1. januára. Používanie zábavnej pyrotechniky nižšej kategórie podlieha už menej prísnym pravidlám.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)