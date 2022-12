Začiatok konzultácií s maďarskými učiteľmi sprevádzal protest

Budapešť 16. decembra (TASR) - Na podnet maďarského ministra vnútra Sándora Pintéra, ktorého rezort zodpovedá aj za verejné školstvo, zvolali na piatok dopoludnia v Budapešti konzultácie s pedagógmi. Pred budovou ministerstva protestovali desiatky prepustených učiteľov, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na spravodajský server 444.hu.



Na prichádzajúcich predstaviteľov rezortu učitelia kričali: "Pozri sa nám do očí, my sme tí, ktorých ste prepustili!" Okolie budovy zabezpečovalo niekoľko policajtov a mikrobus vybavený kamerou, približuje 444.hu.



Na konzultácie prizvali aj zástupcu jedného z odborových organizácií pedagógov, avšak ten nebude môcť vystúpiť na rokovaní.



Minulý štvrtok sa konal celoštátny štrajk učiteľov, ktorý vyhlásili Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ) a Odborový zväz pedagógov (PSZ) a podporili ho aj žiaci a študenti. Predtým, 26. novembra, sa tisíce učiteľov zúčastnili na celoštátnej demonštrácii, v rámci ktorej odovzdali petíciu ministerstvu vnútra. Požiadavky zhrnuté v deväťbodovom dokumente podpísalo 112.000 pedagogických zamestnancov.



Séria celoštátnych protestov pedagógov sa začala už v januári. Plat učiteľov v Maďarsku dosahuje v súčasnosti 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí, kým na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent. Učitelia však majú vážne výhrady aj voči celkovému stavu verejného školstva.









