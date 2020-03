V Maďarsku zadržali dvoch Slovákov prevážajúcich afganských migrantov

Budapešť 10. marca (TASR) - Maďarskí policajti zadržali v oblasti severomaďarského Győru dve vozidlá so slovenskými vodičmi, ktorí prevážali desať občanov Afganistanu bez dokladov. Informovala o tom v utorok maďarská polícia na svojej stránke police.hu.



Prevádzačov zadržali pri kontrole na diaľnici M1 smerom k rakúskemu hraničnému priechodu Hegyeshalom v pondelok o 23.15 h. Išlo o spoločnú akciu polície Rábsko-mošonsko-šopronskej a Sabolčsko-satmársko-berežskej župy.



V autách cestovalo okrem vodičov po päť mužov, ktorí tvrdili, že sú Afganci, ale žiadne doklady so sebou nemali, a nemali ani žiadne povolenie pre pobyt na území Maďarska.



Polícia ich predviedla na veliteľstvo polície Rábsko-mošonsko-šopronskej župy. Ilegálnych migrantov po vypočutí v súlade s platným maďarským právnym poriadkom odviezli k dočasnej bezpečnostnej hraničnej bráne na hraniciach so Srbskom, z ktorej sa môžu vrátiť na druhú stranu hranice. Voči dvom zadržaným vodičom podozrivým z prevádzačstva začali trestné stíhanie.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)