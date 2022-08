V Maďarsku zadržali muža, ktorý pripravoval útok na policajtov

Budapešť 24. augusta (TASR) - V Maďarsku zadržali muža, ktorý so skupinou takmer 200 osôb plánoval 20. augusta počas štátneho sviatku Dňa sv. Štefana zaútočiť na policajtov zabezpečujúcich slávnostné podujatia. Pre agentúru MTI to v stredu uviedla Ústredná vyšetrovacia prokuratúra (KNyF), informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa prokuratúry 34-ročný muž z Báčsko-malokumánskej župy vytvoril 16. augusta na jednej z aplikácií na posielanie správ skupinu, do ktorej sa pripojilo takmer 200 ľudí. Cieľom skupiny bolo vyzývať na násilné trestné činy voči úradným osobám, organizovať páchanie takýchto činov a získavať páchateľov.



Muža, ktorý si pre útok zadovážil plynový sprej a zo zahraničia objednal výkonné petardy, vypátrala a 19. augusta zadržala budapeštianska polícia v spolupráci s príslušníkmi protiteroristickej jednotky TEK.



Súd 21. augusta nariadil väzobné stíhanie podozrivého, ktorý prípravu trestného činu poprel a voči rozhodnutiu súdu sa odvolal.



Vyšetrovacia prokuratúra vypočula ako podozrivého aj ďalšieho 35-ročného člena uvedenej skupiny, ktorý sa k príprave trestného činu priznal. Prokuratúra tomuto mužovi umožnila obhajovať sa na slobode.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)