Maďarsko: Zaistené vozidlá na prepravu peňazí vrátili Ukrajine
Príslušníci maďarského Národného úradu pre dane a clá (NAV) vo štvrtok odovzdali zástupcom ukrajinskej štátnej sporiteľne Oschad Bank.
Autor TASR
Budapešť 12. marca (TASR) - Príslušníci maďarského Národného úradu pre dane a clá (NAV) vo štvrtok odovzdali zástupcom ukrajinskej štátnej sporiteľne Oschad Bank dve vozidlá na prepravu peňažnej hotovosti, ktoré maďarské úrady zaistili spolu s nákladom a posádkami minulý týždeň. Podľa servera 24.hu vrátené boli okrem áut aj osobné veci siedmich členov posádky vozidiel, ktorých minulý piatok deportovali na Ukrajinu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Právny zástupca ukrajinskej banky Lóránt Horváth spresnil, že odovzdávanie v budapeštianskej mestskej časti Csepel trvalo šesť a pol hodiny. Dodal, že išlo o mnoho predmetov, pretože posádky počas prepravy peňazí prakticky vo vozidlách bývali.
Zamestnancov ukrajinskej štátnej sporiteľne, ktorí prevážali hotovosť v rámci pravidelnej dopravy medzi bankami Rakúska a Ukrajiny, zadržali príslušníci TEK 5. marca. Maďarské úrady zaistili 40 miliónov eur, 35 miliónov dolárov a deväť kilogramov zlata a ich prevoz vyšetrujú pre podozrenie z prania špinavých peňazí.
Maďarský parlament v utorok schválil návrh Výboru pre národnú bezpečnosť Národného zhromaždenia, podľa ktorého prípad zaistenej zásielky ukrajinskej hotovosti a zlata v Maďarsku prešetrí NAV.
Podľa schváleného návrhu NAV v lehote 60 dní vykoná samostatné vyšetrovanie pôvodu, miesta určenia, použitia a zamýšľaného účelu zaisteného majetku. Zaistená hotovosť a zlato dovtedy zostane v úschove NAV. Úrad počas vyšetrovania môže vykonávať aj tajné zhromažďovanie informácií, uviedla agentúra MTI.
