Maďarsko zakazuje dovoz obilia a ďalších potravín z Ukrajiny

Budapešť 16. apríla (TASR) - Maďarsko v sobotu zakázalo dovoz obilia a iných potravín z Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že v sobotu prijatie rovnakých opatrení oznámilo aj Poľsko. Obe krajiny uviedli, že ich zákazy budú trvať do 30. júna.



Kým v Poľsku sa zákaz bude vzťahovať na dovoz obilia, cukru, mäsa, ovocia a zeleniny, mlieka, vajec a ďalších potravín, vo vyhlásení maďarského ministerstva poľnohospodárstva zaslanom tlačovej agentúre MTI sa uvádza, že zakázané bude obilie, olejniny a niekoľko ďalších poľnohospodárskych výrobkov.



V reakcii na oznámenie poľskej vlády ukrajinské ministerstvo agrárnej politiky v sobotu vyjadrilo ľútosť nad rozhodnutím Varšavy.



"Poľskí poľnohospodári čelia ťažkej situácii, ale zdôrazňujeme, že ukrajinskí poľnohospodári sú v tej najťažšej situácii" vzhľadom na vojnu, dodal rezort.



Ukrajinské ministerstvo navrhlo, aby obe krajiny v najbližších dňoch dospeli k novej dohode, ktorá by bola prijateľná obe strany.



Hovorca poľskej vlády Piotr Müller pre tlačovú agentúru PAP uviedol, že "sme otvorení aj iným krokom, ktoré by mohli stabilizovať situáciu".



Budapešť vo svojom vyhlásení uviedla, že počas trvania zákazu "vláda očakáva trvalé riešenie a prijatie opatrení EÚ".



Maďarsko "je odhodlané zastupovať záujmy maďarskej poľnohospodárskej komunity," dodala Budapešť.



Poľsko a Maďarsko boli minulý mesiac medzi niekoľkými európskymi krajinami, ktoré požiadali Európsku úniu, aby zakročila voči zvyšujúcemu sa dovozu ukrajinského obilia a repky.



Ukrajinský vývoz obilia smeruje cez Európsku úniu do iných krajín, odkedy tradičné čiernomorské vývozné trasy zablokovala ruská invázia.



Veľké množstvo tohto obilia však z dôvodu rôznych logistických prekážok uviazlo v stredoeurópskych krajinách a nepokračovalo do blízkovýchodných či afrických krajín, pre ktoré bolo pôvodne určené, približuje agentúra PAP.



Táto skutočnosť negatívne ovplyvnila (znížila) ceny aj odbyt miestnych poľnohospodárov, čo viedlo k ich protestom a v Poľsku i k odstúpeniu ministra poľnohospodárstva.