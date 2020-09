V Maďarsku zatvorili 1600 sociálnych zariadení a zakázali návštevy

Budapešť 14. septembra (TASR) - Prísny zákaz návštev vo všetkých sociálnych zariadeniach v Maďarsku a zákaz opustenia týchto inštitúcií pre hrozbu šírenia nového druhu koronavírusu sa celkovo dotýka 100.000 ľudí. Uviedol to v pondelok štátny tajomník rezortu ľudských zdrojov zodpovedný za sociálne záležitosti Attila Fülöp.



Podľa Fülöpa sa zákaz vzťahuje na domovy dôchodcov aj psychiatrické liečebne.



"V prípade 1600 sociálnych zariadení do 1. septembra pandémia koronavírusu prenikla iba do troch percent z nich, možno teda konštatovať, že tento sociálny systém v krajine vďaka jej zamestnancom zvládol epidemiologický nápor. Výnimkou je iba hlavné mesto, ktoré prevádzkuje 30 sociálnych zariadení. K nim sa viažu až dve tretiny úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19," zdôraznil štátny tajomník vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió.



Šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecília Müllerová nariadila uvedený zákaz 8. septembra. Výnimkou v zákaze návštev domovov je rozlúčka s príbuzným v konečnom štádiu ochorenia. Zákaz opustenia sociálnych zariadení sa netýka nočných útulkov a dočasných ubytovní pre bezdomovcov.



spravodajca TASR Ladislav Vallach