KYBERNETICKÝ ÚTOK: Terčom bol volebný informačný systém v Maďarsku

Budapešť 16. októbra (TASR) - Záver druhého kola primárok, v ktorých si maďarská opozícia volí kandidáta na predsedu vlády do parlamentných volieb 2022, skomplikoval kybernetický útok na volebný informačný systém, informoval v sobotu večer spravodajský server telex.hu.



Podľa servera sa v posledných hodinách primárok znemožnilo online hlasovanie v zahraničí a po 19.00 h hlásili problémy aj voliči v Maďarsku.



Telex.hu pripomenul, že nešlo o prvý kybernetický útok na počítačový systém primárok. Prvý zaznamenali hneď v prvý deň prvého kola, pričom bol ešte ďalší pokus - v priebehu druhého kola -, ten však bol neúspešný.



Experti o prvom útoku povedali, že išlo o "útok dobre známej zahraničnej siete na zle pripravený systém".



Druhé kolo, v ktorom sa voliči rozhodovali o opozičnom kandidátovi na post predsedu maďarskej vlády medzi Klárou Dobrevovou z Demokratickej koalície (DK) a Péterom Márkim-Zayom z Hnutia Maďarsko pre všetkých (Mindenki Magyarországa Mozgalom), sa začalo 10. októbra a skončilo sa v sobotu o 20.00 h.



Meno kandidáta opozície na post premiéra by malo byť známe pravdepodobne už v nedeľu večer.



Starosta Budapešti Gergely Karácsony, ktorý bol v trojici postupujúcich do druhého kola, minulý piatok odstúpil z a vyjadril podporu Márkimu-Zayovi.



Šéfovia strán DK, MSZP, Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum sa vlani dohodli na výbere spoločného kandidáta formou primárok pre každý zo 106 jednomandátových volebných obvodov, ako aj na rovnakom postupe pri výbere opozičného kandidáta na post predsedu vlády do budúcoročných parlamentných volieb.



