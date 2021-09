Maďarských zdravotníkov, ktorí sa nezaočkovali proti covidu, prepustia

Budapešť 16. septembra (TASR) - Pracovníkov v maďarskom zdravotníctve, ktorí sa do stredy nedali zaočkovať proti novému druhu koronavírusu, prepustia zo zamestnania. Informovalo o tom vo štvrtok internetové vydanie denníka Népszava, podľa ktorého sa to bude zrejme týkať niekoľkých stoviek zdravotníkov odmietajúcich vakcináciu.



"Mnohí z nich čakali na poslednú chvíľu a sú takí, ktorí sa dali zaočkovať iba pre to, aby si udržali zamestnanie," povedala pre zmienený denník predsedníčka Nezávislých odborov zdravotníkov (FESZ) Adrianna Soósová.



Pôvodný termín tohto kroku posunuli maďarské úrady o dva týždne. Stalo sa tak zrejme preto, lebo zdravotníci sa v letných mesiacoch príliš s očkovaním neponáhľali a vláda nechcela, aby po marcovom hromadnom odchode zdravotníkov zo štátnych zariadení teraz odišli ďalší, píše Népszava. Marcový odchod vyše 5000 zdravotníkov si vyžiadala zmena štatútu verejnoprávneho zamestnanca na štatút pracovníka zdravotnej služby.



V Maďarsku potvrdili v uplynulých 24 hodinách nákazu novým druhom koronavírusu 458 osobám. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomreli za tento čas štyria ľudia.



Počet infikovaných vírusom SARS-CoV-2 stúpol od vypuknutia pandémie na 816.680 a počet obetí na 30.118. Počet zaočkovaných prvou dávkou vakcíny dosiahol v Maďarsku už takmer 5,9 milióna. Obe dávky vakcíny pritom podali vyše 5,5 milióna ľuďom. Tretiu dávku očkovacej látky dostalo 565.000 osôb.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)