Združenie novinárov upozornilo na ďalší útok Fideszu na nezávislú tlač

Budapešť 21. februára (TASR) - Celoštátne združenie maďarských novinárov (MÚOSZ) s pohoršením sleduje najnovší útok vládnej strany Fidesz na nezávislú tlač. Vyplýva to z vyhlásenia najväčšej maďarskej novinárskej organizácie, ktoré v piatok zverejnil server media1.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Upozorňujeme maďarských predstaviteľov a vládu, že voliči im nedali mandát na znemožnenie novinárov, ale na zabezpečenie podmienok pre slobodu tlače a šírenie rôznorodých informácií," uviedlo združenie.



Parlamentná frakcia vládnej strany Fidesz vyzvala vládu, aby vymenovala splnomocnenca, ktorý by preveril v Spojených štátoch tok amerických financií určených médiám a mimovládnym organizáciám v Maďarsku v uplynulých desiatich rokoch.



"Donald Trump a Elon Musk odstavili americkú ľavicu, ktorá minula milióny dolárov po celom svete, vrátane Maďarska, na financovanie tých, ktorí šíria liberálnu ideológiu a od ktorých očakávajú zvrhnutie súčasnej vlády," cituje server vyjadrenie predsedu frakcie Fideszu Mátéa Kocsisa po rokovaní frakcie bloku vládnych strán Fidesz-KDNP tento týždeň v Balatonfürede.



Podľa MÚOSZ nie je čo preverovať, pretože pred rokmi maďarský parlament prijal zákon, ktorým zaviazal nezávislé médiá zverejňovať financie, ktoré dostávajú zo zahraničia.



Maďarská ústava zaručuje nevyhnutné podmienky pre slobodné voľby, slobodu prejavu rôznych názorov a slobodný prístup k informáciám práve v záujme ochrany národnej suverenity, podčiarkuje MÚOSZ, podľa ktorého Európska únia s cieľom chrániť súlad s demokratickými normami začala proti Maďarsku konanie za porušenie zákona o ochrane suverenity.



"Ak tlač nie je slobodná, ak neexistuje kontrola nad mocou, potom neexistuje demokracia. Kritická, nezávislá tlač je neoddeliteľnou súčasťou suverénneho národa. Nielenže to nie je nepriateľ, ale je to základná podmienka demokracie," odkázalo politikom združenie novinárov.





