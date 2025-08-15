Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. august 2025Meniny má Marcela
Zahraničie

Zlodeji zo základne v Kecskeméte ukradli súčiastky stíhačiek MiG

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Zatiaľ nie je známe, na čo chcú ukradnuté súčiastky zlodeji použiť, isté však je, že tieto lietadlá sa stále používajú vo viacerých krajinách.

Autor TASR
Budapešť 15. augusta (TASR) - Neznáme osoby vnikli na vojenskú leteckú základňu v Kecskeméte a ukradli súčiastky pre dnes už nepoužívané stíhačky MiG-29, uviedol v piatok server blikk.hu. Policajné riaditeľstvo Báčsko-malokumánskej pre server telex.hu potvrdilo, že bolo začaté vyšetrovanie v tejto kauze, avšak odmietlo poskytnúť detaily prípadu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Zlodeji pred dvoma týždňami prestrihli drôtený plot, dostali sa na letisko a ukradli súčiastky lokalizátora z nosovej časti lietadla, píše blikk.hu.

Zatiaľ nie je známe, na čo chcú ukradnuté súčiastky zlodeji použiť, isté však je, že tieto lietadlá sa stále používajú vo viacerých krajinách, poznamenáva server.

V roku 1993 Maďarsko dostalo 28 bojových lietadiel MiG-29 výmenou za ruský štátny dlh. V roku 2010 však boli stiahnuté z prevádzky a nahradené švédskymi stíhačkami JAS 39 Gripen. V roku 2019 sa Fond národného majetku pokúsil predať zvyšných 19 lietadiel MiG-29 prostredníctvom otvorenej súťaže, avšak bez úspechu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

