V Šoproni museli pre požiar v dome evakuovať 18 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

V suteréne budovy na Ulici Mihálya Táncsicsa sa podľa Úradu civilnej ochrany (OKF) vznietili elektrické kolobežky a rôzne predmety.

Autor TASR
Budapešť 3. septembra (TASR) - V noci z utorka na stredu vypukol požiar v suteréne obytného domu v západomaďarskom Šoproni. Podľa servera atv.hu hasiči z budovy evakuovali 18 ľudí, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

V suteréne budovy na Ulici Mihálya Táncsicsa sa podľa Úradu civilnej ochrany (OKF) vznietili elektrické kolobežky a rôzne predmety.

Hasičom zo Šoproňa a Sopronkövesdu sa podarilo zabrániť šíreniu ohňa do ďalších častí bytového domu.

V rámci evakuácie museli hasiči jednu osobu zachraňovať rebríkom z balkóna na prvom poschodí, dve osoby evakuovali cez okno a ďalšej obyvateľke nasadili dýchaciu masku, aby ju vyviedli zo zadymeného schodiska.

Evakuovaných vyšetrila záchranná zdravotná služba. Nik neutrpel zranenie.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
