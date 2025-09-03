< sekcia Zahraničie
V Šoproni museli pre požiar v dome evakuovať 18 ľudí
Autor TASR
Budapešť 3. septembra (TASR) - V noci z utorka na stredu vypukol požiar v suteréne obytného domu v západomaďarskom Šoproni. Podľa servera atv.hu hasiči z budovy evakuovali 18 ľudí, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
V suteréne budovy na Ulici Mihálya Táncsicsa sa podľa Úradu civilnej ochrany (OKF) vznietili elektrické kolobežky a rôzne predmety.
Hasičom zo Šoproňa a Sopronkövesdu sa podarilo zabrániť šíreniu ohňa do ďalších častí bytového domu.
V rámci evakuácie museli hasiči jednu osobu zachraňovať rebríkom z balkóna na prvom poschodí, dve osoby evakuovali cez okno a ďalšej obyvateľke nasadili dýchaciu masku, aby ju vyviedli zo zadymeného schodiska.
Evakuovaných vyšetrila záchranná zdravotná služba. Nik neutrpel zranenie.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
