Nákazu koronavírusom V Maďarsku potvrdili 3597 ľuďom

Budapešť 14. apríla (TASR) - V Maďarsku klesol za posledný deň počet hospitalizovaných s ochorením COVID-19 o 454 na 10.364 a druhú dávku vakcíny dostalo už vyše 1,3 milióna osôb. Nákazu novým druhom koronavírusu potvrdili 3597 ľuďom a v súvislosti s covidom zomrelo 285 chorých, vyplýva z údajov operačného štábu zverejnených v stredu na webovej stránke koronavirus.gov.hu.



Počet obetí koronavírusovej pandémie stúpol na 24.265 a počet infikovaných prekročil 731.000. Aktuálne je nakazených 272.066, čo je o 908 menej než v utorok.



Umelú pľúcnu ventiláciu si vyžaduje stav 1204 chorých. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali už vyše tri milióny ľudí.



Do 19. apríla platia sprísnené karanténne opatrenia, ako napríklad povinné nosenie rúšok v interiéroch a exteriéroch v obývaných oblastiach, dodržiavanie najmenej poldruhametrovej vzdialenosti medzi ľuďmi či zákaz vychádzania od 22.00 h do 05.00 h. Obchody a služby sú od 7. apríla otvorené s obmedzením jedného zákazníka na desať metrov štvorcových plochy. Hotely a fitnescentrá zostávajú zatvorené.



Dočasné kontroly na vnútorných schengenských hraniciach Maďarska zostávajú platné takisto do 19. apríla.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)