Maďarsko zrejme nebude očkovať svojich občanov ruskou vakcínou

Budapešť 3. januára (TASR) - Maďarsko pravdepodobne nebude očkovať svojich občanov ruskou vakcínou proti koronavírusu. Ako informoval v nedeľu maďarský premiér Viktor Orbán, dôvodom je jej obmedzená výrobná kapacita, píše agentúra AFP.



Orbán zároveň v rozhovore pre maďarský verejnoprávny rozhlas skritizoval EÚ za podľa neho pomalé zaobstarávanie vakcín.



Maďarsko napriek častej kritike EÚ už zaočkovalo časť svojich občanov vakcínou od americko-nemeckého konzorcia Pfizer-BioNTech ešte v ten deň, ako prvé dávky dorazili do väčšiny krajín Únie, teda 26. decembra. Odignorovalo tak však prosbu EÚ o spoločné začatie vakcinačnej kampane naprieč členskými štátmi o deň neskôr, pripomína AFP.



Maďarsko zároveň vyslalo svojich odborníkov do Ruska a Číny, kde majú pozorovať tamojší vývoj očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19. Orbán tiež medzičasom získal vzorky spornej ruskej vakcíny Sputnik V, ktorej účinnosť odborná komunita spochybňuje. Jej použitie v rámci EÚ neschválila ani Európska lieková agentúra (EMA).



V porovnaní so Sputnik V je "čínska (vakcína) sľubnejšia, a zdá sa, že bude dostupnejšia skôr a vo väčšom množstve," vyjadril sa Orbán. "Vieme, že ruská vakcína je dobrá, ale nie je jej dostatok a pravdepodobne ani nebude," doplnil.



Pre občanov Maďarska bude ideálnou možnosťou vybrať si, či sa chce nechať zaočkovať vakcínou z Číny alebo "zo západu," vyjadril sa tiež Orbán.



Maďarsko od vypuknutia pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 zaznamenalo 327.995 prípadov nákazy a 9884 úmrtí.