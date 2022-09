Maďarsko zriadi protikorupčný úrad na odblokovanie financií EÚ

Budapešť 6. septembra (TASR) - Maďarsko vytvorí protikorupčný úrad a pracovnú skupinu s účasťou mimovládnych organizácií; oba orgány budú dohliadať na čerpanie financií Európskej únie. Vláda to uviedla v uznesení, ktoré bolo v pondelok večer zverejnené v oficiálnom vestníku. Informácie priniesla v utorok tlačová agentúra Reuters.



Účelom tohto kroku Budapešti je odblokovať financie EÚ, keďže maďarský premiér Viktor Orbán má s Bruselom spory pre korupciu, práva ľudí komunity LGBTQ a demokratické princípy.



Európska komisia ešte nedala Maďarsku súhlas s čerpaním peňazí určených na pozdvihnutie ekonomík jednotlivých krajín EÚ po pandémii ochorenia COVID-19 – eurokomisia obviňuje Orbánovu vládu z podkopávania právneho štátu.



Maďarsko čelí za tieto záležitosti týkajúce sa právneho štátu aj finančným sankciám Európskej únie, napríklad vo verejných súťažiach chýbali protikorupčné ochranné prvky.



Návrh zákona, ktorý umožní vytvorenie nezávislého protikorupčného úradu, predloží vláda parlamentu do 30. septembra. Očakáva sa, že zriadený bude do 21. novembra.



Nový úrad zakročí, ak maďarské orgány nepodniknú dostatočné kroky na "zabránenie, vyšetrovanie a nápravu prípadov sprenevery, konfliktu záujmov, korupcie alebo iných trestných činov a zneužívania právomocí", ku ktorým došlo pri čerpaní financií od Európskej únie, uvádza sa v uznesení.



Vláda zriadi aj protikorupčnú pracovnú skupinu, ktorý bude novému úradu radiť. Polovicu členov tejto skupiny budú tvoriť delegáti vlády a zvyšnými členmi budú zástupcovia mimovládnych organizácií.



Orbánova vláda sa v posledných mesiacoch dostala pod silný tlak, aby sa s Bruselom dohodla, lebo maďarská mena forint klesá na nové minimá a inflácia prudko stúpa.



Šéf úradu vlády Gergely Gulyás minulý mesiac vyhlásil, že Maďarsko do konca októbra novelizuje viacero zákonov kritizovaných Európskou komisiou, ak bude s eurokomisiou dosiahnutá dohoda o spomínanej finančnej pomoci.



Gulyás tiež povedal, že Maďarsko vytvorí "dosiaľ najprísnejší" a najtransparentnejší systém dohľadu nad využívaním financií EÚ a nad uzatváraním verejných zákaziek.