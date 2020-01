Maďarský súd zrušil rozhodnutie týkajúce sa provládnych médií

Budapešť 29. januára (TASR) - Maďarský súd zrušil rozhodnutie protimonopolného úradu, ktorý povolil vznik neziskovej Nadácie stredoeurópskej tlače a médií (KESMA). Informoval o tom v stredu spravodajský server Napi.hu.



Maďarská ľudskoprávna organizácia Spoločnosť za občianske slobody (TASZ) uviedla, že predmetným súdnym rozhodnutým stráca jednu z právnych podmienok svojho fungovania bezprecedentná koncentrácia provládnych médií.



Maďarská vláda v decembri 2018 zaradila koncentráciu provládnych pravicových médií do nadácie KESMA medzi záležitosti národného strategického záujmu. To spôsobilo, že sa k tejto fúzii nemohol vyjadriť protimonopolný úrad GVH a ani mediálna rada, ktorá je nezávislým regulačným orgánom.



Protimonopolný úrad s odvolaním sa na svoje obmedzené kompetencie v tomto prípade celý proces uzavrel s tým, že neexistujú dôvody, pre ktoré by bolo potrebné pred takouto fúziou vykonať previerku. Súd vo svojom verdikte uviedol, že úrad takýmto spôsobom konať nemohol.



Súdny spor inicioval regionálny spravodajský server Szabad Pécs, ktorého na súde zastupovala spoločnosť TASZ.



Vládne informačné centrum KTK v reakcii na predmetný súdny verdikt uviedlo, že ide len o formálny nedostatok v rozhodnutí protimonopolného úradu, ktorý už bol korigovaný a GVH už vo veci vydal nové rozhodnutie. KTK fúziu predvlani zdôvodnilo záchranou a snahou o dlhodobé zachovanie kultúry tlačených médií a župných verejných fór, označilo za verejný záujem.



Maďarskí mediálni experti na blogu Mérték.átlátszó.hu. v decembri 2018 uviedli, že koncentrácia pravicových médií blízkych vláde porušuje vo viacerých bodoch mediálny zákon.



"Najväčšou mediálnou spoločnosťou v Maďarsku je odteraz nezisková nadácia, čo je nielen nezvyčajné, ale je to priam výsmechom trhu," uviedli autori článku na blogu. Argumentáciu vlády okolo koncentrácie je podľa nich úplne zbytočné skúmať, pretože neexistuje žiadny verejný či národný záujem, neexistuje stratégia, a už vôbec nie obavy o zánik trhu s printovými médiami, ale je za tým iba "politická nenásytnosť".





Spravodajca TASR Ladislav Vallach