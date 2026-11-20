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Maďarsko zrušilo blokovanie v prístupových rokovaniach EÚ s Ukrajinou
Rozhodnutie ešte neznamená samotné otvorenie oboch klastrov, no umožňuje pokračovať v prípravných prácach, informoval portál Ukrajinska pravda s odvolaním sa na diplomatické zdroje.
Autor TASR
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Budapešť/Brusel 20. novembra (TASR) – Maďarsko stiahlo svoje výhrady a veľvyslanci členských štátov Európskej únie (EÚ) v piatok schválili výsledky previerky ukrajinskej a moldavskej legislatívy v posledných dvoch neotvorených skupinách rokovacích kapitol. S odvolaním sa na server portfolio.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Rozhodnutie ešte neznamená samotné otvorenie oboch klastrov, no umožňuje pokračovať v prípravných prácach, informoval portál Ukrajinska pravda s odvolaním sa na diplomatické zdroje.
Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) prijal výsledky skríningu harmonizácie práva bez rozpravy, keď maďarská vláda v piatok dopoludnia avizovala ochotu urobiť ústupok. Budapešť schválenie opakovane blokovala na zasadnutiach pracovnej skupiny Rady EÚ pre rozširovanie (COELA) v októbri aj v novembri.
Podľa stanice Euronews sa postoj Maďarska začal meniť po aprílovej výmene vlády. V júni, júli a októbri sa postupne otvorili prvé štyri prístupové klastre v rokovaniach s Ukrajinou. K posunu prispela aj októbrová dohoda medzi Budapešťou a Kyjevom o právach zakarpatskej maďarskej menšiny. Následne ju schválil ukrajinský parlament, hoci maďarský kabinet potom proces ešte niekoľko týždňov odkladal.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Rozhodnutie ešte neznamená samotné otvorenie oboch klastrov, no umožňuje pokračovať v prípravných prácach, informoval portál Ukrajinska pravda s odvolaním sa na diplomatické zdroje.
Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) prijal výsledky skríningu harmonizácie práva bez rozpravy, keď maďarská vláda v piatok dopoludnia avizovala ochotu urobiť ústupok. Budapešť schválenie opakovane blokovala na zasadnutiach pracovnej skupiny Rady EÚ pre rozširovanie (COELA) v októbri aj v novembri.
Podľa stanice Euronews sa postoj Maďarska začal meniť po aprílovej výmene vlády. V júni, júli a októbri sa postupne otvorili prvé štyri prístupové klastre v rokovaniach s Ukrajinou. K posunu prispela aj októbrová dohoda medzi Budapešťou a Kyjevom o právach zakarpatskej maďarskej menšiny. Následne ju schválil ukrajinský parlament, hoci maďarský kabinet potom proces ešte niekoľko týždňov odkladal.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)