V Maďarsku zverejnili nové nariadenie týkajúce sa nosenia rúšok

Budapešť 8. júla (TASR) – V maďarskom štátnom vestníku zverejnili nové pravidlá nosenia rúšok. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server 24.hu, podľa ktorého povinnosť prekrytia úst a nosa textilným či iným rúškom zostáva vo všetkých zdravotníckych zariadeniach.



Výnimkou sú hospitalizovaní pacienti, ktorí rúška nemusia mať v nemocničných izbách, kde sú umiestnení, deti vo veku do šiestich rokov a osoby postihnuté mentálnou či psychickou poruchou, ako aj ľudia trpiaci autizmom.



Pracovníci zdravotníckych zariadení nie sú povinní nosiť rúška v miestnostiach určených na oddych, stravovanie, ale ani v miestnostiach pre lekárov, sestry, kanceláriách a na ďalších pracoviskách.



Počet zaočkovaných minulý piatok v Maďarsku prekročil hranicu 5,5 milióna, preto od soboty už nie je povinné nosenie rúšok, a to ani vo väčšine vnútorných priestorov. Oznámila to maďarská vláda na svojej stránke na Facebooku.



Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Maďarsku 55 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo päť pacientov, čím celkový počet obetí koronavírusovej pandémie dosiahol 30.004.