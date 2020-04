V Maďarsku na COVID-19 zomrelo ďalších 10 ľudí

Budapešť 13. apríla (TASR) - Ochorenie COVID-19 si do pondelka vyžiadalo v Maďarsku ďalších desať ľudských životov, čím celkový počet úmrtí dosiahol 109, vyplýva z aktuálnych údajov oficiálnej internetovej stránky vlády koronavirus.gov.hu.



Všetci desiati zosnulí boli starší ľudia trpiaci chronickými ochoreniami.



Laboratórne testy potvrdili prítomnosť nového druhu koronavírusu v 48 nových prípadoch, počet nakazených stúpol na 1458. Z ochorenia sa vyliečilo 120 pacientov.



V povinnej domácej karanténe je 15.333 ľudí. Od začiatku epidémie v krajine testovali akreditované laboratóriá 34.819 vzoriek.



Predseda vlády Viktor Orbán priebežne navštevuje nemocnice, po budapeštianskych sa v nedeľu vydal do mesta Szekszárd v Tolnianskej župe, kde mu pri vstupnej kontrole namerali telesnú teplotu 34,5 stupňov Celzia. "Máme ale dobré teplomery," poznamenal zdravotník. "34,5? To aby som si ihneď dal pálenku," reagoval Orbán, ktorý zo všetkých svojich návštev zdravotných zariadení zverejnil videá na Facebooku.



spravodajca TASR Ladislav Vallach