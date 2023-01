Maďarsko:Nemecko bráni ruskému projektu rozšírenia atómovej elektrárne

Budapešť 27. januára (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó označil za poburujúce, že ministri nemeckej vlády blokujú projekt rozšírenia juhomaďarskej atómovej elektrárne Paks, a to z ideologických alebo politických dôvodov. Šéf diplomacie to podľa agentúry MTI povedal v piatok v Budapešti, informuje spravodajca TASR.



Ruská štátna spoločnosť pre jadrovú energetiku Rosatom uzavrela zmluvu s nemecko-francúzskym konzorciom na vybudovanie riadiaceho systému Paksu. Príslušný parížsky úrad už udelil povolenie, berlínska vláda to ale zatiaľ blokuje, pripomenul maďarský minister. Spresnil, že tak robia nemecký minister hospodárstva a zahraničných vecí zo Strany zelených.



Szijjártó v tejto súvislosti zdôraznil, že na blokovanie neexistuje žiadny európsky právny základ. Nukleárna spolupráca s Ruskom nie je zakázaná, nepodlieha sankciám a tvorba energetického mixu je v národnej kompetencii, zdôraznil.



Šéf maďarskej diplomacie podotkol, že vo štvrtok rokoval telefonicky s ruským vicepremiérom zodpovedným za energie Alexandrom Novakom, ktorému povedal, že Maďarsko nebude podporovať žiadny bruselský návrh, ktorý by skomplikoval, prípadne znemožnil maďarsko-ruskú nukleárnu spoluprácu.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok vyhlásil, že Európska únia chce rozšíriť sankcie aj na ruský jadrový priemysel, a zdôraznil, že je tomu potrebné zabrániť.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)