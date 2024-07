Maďarsko:Správa o vetovaní vyhlásenia k voľbám vo Venezuele je falošná

Budapešť 31. júla (TASR) - Správa týždenníka Politico, že Maďarsko vetovalo uznesenie Európskej únie k voľbám vo Venezuele, je falošná. Uviedol to v stredu pre server telex.hu hovorca maďarského ministerstva zahraničných vecí Máté Paczolay, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Čakali sme na správy z Venezuely a po ich preštudovaní sme sa pripojili k spoločnej rezolúcii Európskej únie," dodal hovorca.



Členské krajiny EÚ chceli v pondelok prijať spoločné vyhlásenie, v ktorom by vyjadrili obavy z výsledku volieb, ale zabránil im v tom postoj Budapešti, napísal Politico s odvolaním sa na dva bruselské zdroje.



Úradujúci venezuelský prezident Nicolás Maduro sa podľa volebnej komisie stal víťazom nedeľňajších volieb hlavy štátu so ziskom 51,2 percenta hlasov. Opozičný kandidát Edmundo González Urrutia, ktorý vo viacerých prieskumoch viedol, skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov. Venezuelská opozícia odmietla výsledky volieb a uviedla, že víťazom sa stal opozičný kandidát Urrutia.