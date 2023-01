Maďarsko:Zákrok na mieste vraždy policajta bol profesionálny a legálny

Budapešť 17. januára (TASR) - Použitie strelných zbraní a iných donucovacích prostriedkov na mieste vraždy policajta v Budapešti minulý štvrtok bolo profesionálne, legálne a spĺňalo požiadavky primeranosti. Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii hovorca Celoštátneho veliteľstva polície (ORFK) Kristóf Gál. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Z vyšetrovania udalosti podľa hovorcu vyplýva, že zasahujúci policajti mali potrebný výcvik, poznatky i prostriedky. "Zistilo sa tiež, že polícia na základe informácií o situácii, ktoré boli k dispozícii, vyslala na zásah patričný počet príslušníkov," dodal Gál. Hovorca odmietol diletantské komentáre k zásahu, na ktoré polícia podľa jeho slov nebude reagovať ani teraz, ani v budúcnosti.



Minulý štvrtok (12.1.) večer vnikol 35-ročný Szilárd Sz. do bytu 80-ročnej dôchodkyne s amputovanými nohami v budapeštianskej mestskej časti Nový Budín (Újbuda). Políciu privolal sused po 22.00 h.



Pri pokuse o zadržanie muž vytiahol nôž, pobodal troch zasahujúcich policajtov a snažil sa utiecť. Na ulici ho po neuposlúchnutí výzvy a varovnom výstrele postrelil do nohy ďalší policajt.



Záchranári zranených policajtov i postreleného útočníka previezli do nemocnice. Jeden z policajtov, 29-ročný Péter Baumann, ktorého páchateľ bodol do oblasti srdca, v nemocnici zraneniam podľahol.



Súd pondelok rozhodol o väzbe podozrivého, ktorý sa priznal k vražde policajta a dobodaniu ďalších dvoch. Údajne chcel starú ženu ochrániť; od nedele ho previezli z nemocnice do Súdneho ústavu pre duševne chorých (IMEI), kde budú skúmať jeho psychický stav.



Szilárd. Sz. bol vlani v novembri podmienečne odsúdený za iný násilný trestný čin. Na policajtov zaútočil ešte počas trvania podmienky. Z jeho výpovede tiež podľa súdu vyplynulo, že občas užíva drogy.



Väzba potrvá minimálne do 15. februára. Ak sa preukáže, že bol v čase vraždy príčetný, hrozí mu doživotné väzenie.



Zavraždeného policajta majú pochovať 26. januára v Mátészalke na severovýchode Maďarska.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)