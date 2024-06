Maďarskú pobočku Transparency International vyšetrujú

Budapešť 25. júna (TASR) — Maďarský Úrad na ochranu suverenity (SPO) začal vyšetrovať maďarskú pobočku Transparency International (TI). Na svojej webstránke to v utorok oznámila samotná protikorupčná organizácia citujúc z listu tohto kontroverzného úradu. Začatie vyšetrovania následne potvrdil aj SPO, informuje agentúra Reuters.



Vyšetrovanie sa podľa zverejneného listu, ktorým SPO o jeho začatí upovedomil TI, zakladá na obvinení, že maďarská pobočka tejto organizácie sa zapája do činností financovaných pomocou "dotácií zo zahraničia", ktoré "ovplyvňujú rozhodnutia voličov".



Transparency International v reakcii uviedla, že zákon o ochrane suverenity, ktorým bol nedávno zriadený SPO, "slúži vláde na zastrašovanie voči nej kritických občanov a občianskych organizácií". "Úspech našej investigatívnej, analytickej a legislatívnej práce a dokonca možno aj naša samotná existencia ohrozuje režim premiéra Viktora Orbána," konštatuje TI.



Maďarský parlament prijal koncom minulého roka zákon o ochrane národnej suverenity. Zriadil sa ním Úrad na ochranu suverenity, ktorého úlohou je vyšetrovať konkrétne činnosti vykonávané v záujme iného štátu alebo zahraničného orgánu, organizácie alebo fyzickej osoby, ak je pravdepodobné, že porušujú alebo ohrozujú suverenitu Maďarska. Vyšetrovanie sa týka aj organizácií, ktorých činnosť financovaná zo zahraničia môže ovplyvniť výsledok volieb alebo vôľu voličov.



Ako pripomína Reuters, predmetným zákonom sa zakazuje financovanie strán alebo skupín kandidujúcich vo voľbách zo zahraničia, pričom za porušenie tejto legislatívy hrozí trest odňatia slobody do troch rokov.



Zákon kritizovali USA, EÚ aj Rada Európy, podľa ktorej môže mať "ochromujúci účinok" na slobodnú a demokratickú diskusiu v Maďarsku. Európska komisia (EK) začala vo februári v súvislosti s touto legislatívou právne konanie pre porušenie práva Európskej únie. Zákon podľa nej podkopáva demokratické hodnoty a základné práva stanovené Úniou. Maďarská vláda tieto obvinenia odmieta.