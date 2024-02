Maďarskú ratifikáciu vstupu Švédska privítali aj USA a ďalšie krajiny

Budapešť 27. februára (TASR) - Pondelňajšie rozhodnutie maďarského Národného zhromaždenia schváliť vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie privítali v pondelok večer po švédskom premiérovi Ulfovi Kristerssonovi a generálnom tajomníkovi NATO Jensovi Stoltenbergovi aj Spojené štáty, Veľká Británia i Francúzsko. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Radi by sme veľmi, veľmi skoro privítali Švédsko na strane Fínska v NATO," povedala hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová.



Britský premiér Rishi Sunak označil ratifikáciu Budapešti na platforme X termínom "historický deň". "Tešíme sa, že vás čo najskôr privítame v NATO," napísal britský premiér.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron zablahoželal Švédsku na otvorení konferencie o Ukrajine v Paríži v Elyzejskom paláci. "Srdečne blahoželám vašej krajine," vyhlásil Macron a označil za potešujúce, že Švédsko aj Fínsko sú teraz členmi vojenskej aliancie.



Poslanci maďarského parlamentu v pondelok schválili vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Za ratifikáciu hlasovalo 188 poslancov, šiesti poslanci Hnutia naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) boli proti, nikto sa nezdržal hlasovania.



Maďarsko ratifikovala prijatie Švédska do NATO ako posledná členská krajina Aliancie. Turecký parlament jeho vstup schválil 23. januára. Poslanci maďarského vládneho bloku Fidesz-KDNP odkladali toto rozhodnutie už vyše poldruha roka, pričom opakovane tvrdili, že Maďarsko v tomto smere nebude posledné.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)