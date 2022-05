Maďarsku v ropnom embargu EÚ voči Rusku chýba záruka bezpečnosti

Budapešť 4. mája (TASR) - Maďarsko v navrhovanom zákaze Európskej únie na dovoz ruskej ropy nevidí záruku svojej energetickej bezpečnosti, uviedol v stredu pre agentúru Reuters hovorca vlády Zoltán Kovács.



"Nevidíme nijaké plány ani záruky na to, ako by sa na základe súčasných návrhov dal zvládnuť prechod, a nevidíme ani to, ako by bolo možné zaručiť energetickú bezpečnosť Maďarska," povedal Kovács.



Spravodajský server Portfolio.hu v tejto súvislosti poznamenal, že z postoja maďarskej vlády nie je zrejmé, či toto stanovisko bolo vytvorené po zverejnení informácie zdroja z prostredia EÚ, podľa ktorého Slovensko a Maďarsko budú môcť pokračovať v nákupe ruskej ropy až do konca roka 2023 na základe existujúcich zmlúv. Tieto dve krajiny by tak podľa Reuters mohli využívať výnimky z ropného embarga navrhovaného Európskou komisiou.



Podľa Portfolio.hu nie je jasné ani to, či sa Maďarsko pripravuje návrh vetovať aj v prípade uvedenej výnimky. Je možné, že kabinet premiéra Viktora Orbána je pripravený za zatvorenými dverami prijať isté ústupky, pritom však zatiaľ navonok komunikuje odmietavý postoj a zdôrazňuje prekážky a ťarchy navrhovaného odpojenia dovozu ruskej ropy.



Exekutíva EÚ v stredu navrhla zakázať dovoz ruskej ropy do šiestich mesiacov a do konca roka ukončiť dovoz rafinovaných ropných produktov. V snahe presvedčiť "zdráhajúce sa krajiny", aby návrh nevetovali, Brusel navrhol dlhšie obdobie na zavedenie embarga pre Maďarsko a Slovensko, uviedol podľa Reuters nemenovaný zdroj.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)