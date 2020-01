Maďarský analytik: Ak Fidesz opustí EPP, môže vzniknúť nové hnutie

Budapešť 10. januára (TASR) – Ak by sa maďarská vládna strana Fidesz rozhodla opustiť Európsku ľudovú stranu (EPP), a v tomto kroku by ju nasledovali aj iné európske strany, mohlo by vzniknúť nové kresťanskodemokratické hnutie. Uviedol to v piatok analytik inštitútu Nézőpont Levente Boros Bánk. Reagoval tak na štvrtkovú medzinárodnú tlačovú konferenciu predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána.



"Orbán povedal, že ak EPP nie je schopná zmeniť smerovanie, ktoré ju unáša vľavo, tak maďarské kresťanskodemokratické strany nebudú mať záujem bezpodmienečne zostať v tejto politickej rodine," pripomenul analytik podľa spravodajského servera Infostart.hu.



Prípadné vystúpenie Fideszu z EPP, v ktorej má v súčasnosti pozastavené členstvo, nie je taktickou, ale strategickou otázkou, povedal vo štvrtok Orbán.



"Dejú sa dramatické zmeny, štrukturálne premeny v európskych stranách sa už začali po voľbách. Sociálni demokrati a EPP už nemajú v Európskom parlamente väčšinu. Je to vyvrcholenie dlhodobého procesu, ktorý mení život európskych strán," vykreslil premiér, podľa ktorého európski ľudovci strácajú silu, pretože čoraz viac smerujú k liberalizmu, socializmu a centrizmu.



Boros Bánk poznamenal, že európska pravica doposiaľ nedokázala osloviť voličov, ktorí sa odvrátili od politických rodín, ktoré doposiaľ mali vodcovskú úlohu.



Orbánove vyjadrenia si všimli viaceré svetové agentúry. Podľa internetovej stránky opozičnej rozhlasovej stanice Klubrádió nemecká i rakúska agentúra konštatovali, že maďarský premiér si kladie podmienky zotrvania v EPP. Podľa agentúry AFP dokonca Orbán európskych ľudovcov znevažoval. Agentúry tiež pripomenuli, že o otázke odchodu Fideszu z EPP sa ešte nerozhodlo.



Členstvo Fideszu v EPP pozastavili 20. marca 2019 v reakcii na bilbordovú kampaň maďarskej vlády namierenú proti vtedajšiemu predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi ako údajným podporovateľom nezákonnej migrácie. Viaceré členské strany EPP požadovali vylúčenie Fideszu z tejto najväčšej európskej politickej rodiny, k čomu napokon nedošlo aj vzhľadom na následné vlaňajšie májové eurovoľby.



