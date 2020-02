Maďarský analytik: Expremiér Gyurcsány má ambície riadiť ľavicu

Budapešť 10. februára (TASR) - Maďarský expremiér a predseda opozičnej Demokratickej koalície (DK) Ferenc Gyurcsány, ktorý v nedeľu predniesol v Budapešti svoj už 16. výročný prejav o stave krajiny, by chcel zomknúť ľavicové strany. Tieto by sa potom spoločne usilovali v parlamentných voľbách v roku 2022 zosadiť terajšiu vládnu stranu Fidesz, reagoval na Gyurcsányov prejav v pondelok vo verejnoprávnej televízii M1 riaditeľ inštitúcie Nézőpont Csoport Ágoston Sámuel Mráz.



"Kým doposiaľ Gyurcsányove snahy smerovali k záchrane svojej strany, teraz mu už ide o zorganizovanie koalície demokratických strán, pričom je zrejmé, kto by túto koalíciu viedol," dodal analytik.



Podľa jeho slov to nebude automatický, ale ani ľahký proces. Odmietanie osoby Gyurcsánya stranami Jobbik či Momentum je chybou, pretože v jednomandátových volebných obvodoch existuje ochota k spolupráci týchto subjektov s DK.



"Môžme pokojne vyhlásiť, že v roku 2022 bude maďarskú ľavicu viesť Gyurcsány, pretože aj napriek všetkým nepríjemným a divným detailom jeho nedeľňajšieho prejavu dokázal, že jedine on má skutočnú stratégiu na prípravu ľavice do nadchádzajúcich parlamentných volieb," zdôraznil Mráz.



Z prejavu označil politológ za chybu tú časť prejavu predsedu DK, v ktorej hovoril o detailoch vládnutia, pretože neexistuje žiadny nezávislý prieskum, ktorý by naznačoval jeho volebné víťazstvo. Ba naopak, Gyurcsány je stále najnepopulárnejším politikom v Maďarsku, uzavrel analytik.



Gyurcsány v prejave vyzval na zomknutie opozičné strany. Pripustil, že maďarské opozičné strany prišli z rôznych kútov, majú odlišnú minulosť, odlišné "politické a iné chúťky". Podľa jeho vyjadrenia nie je potrebné, aby sa tieto strany vzájomne mali rady, ale mali by mať rady svoju vlasť.



"Zvíťaziť môžeme iba spolu, alebo nijako," zdôraznil Gyurcsány, ktorý vyzval opozičné subjekty, aby svojim voličom prízvukovali, že v prípade víťazstva v parlamentných voľbách v roku 2022 budú môcť zostaviť vládu iba spoločne.



