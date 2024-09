Maďarský analytik: Orbánova vízia hospodárskej neutrality je nezmysel

Budapešť 25. septembra (TASR) - Vízia maďarského premiéra Viktora Orbána o hospodárskej neutralite Maďarska je nezmyslom. On sám a ani nikto v jeho vláde zrejme nemá žiadny plán na riešenie existujúcich ekonomických problémov krajiny. V rozhovore pre denník Népszava to v stredu uviedol riaditeľ inštitútu GKI Gazdaságkutató László Molnár, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Analytik reagoval na Orbánov stredajší prejav na pôde budapeštianskej Národnej univerzity verejných služieb (NKE), kde predseda vlády predniesol svoje návrhy na zlepšenie európskej konkurencieschopnosti a hovoril o snahe maďarskej vlády zabezpečiť ekonomickú neutralitu Maďarska.



Molnár okrem iného poukázal na skutočnosť, že Maďarsko zabezpečuje 80 percent svojho exportu s členskými štátmi EÚ, zatiaľ čo iba dve percentá maďarského exportu smerujú do Číny. "Jasne to svedčí o tom, že vláda zveličuje úlohu Číny v maďarskej ekonomike," dodal.



Podľa slov Orbána sa konkurencieschopnosť EÚ zhoršuje rýchlosťou, ktorú maďarská ekonomika jednoducho nemôže vydržať, na čo treba reagovať. Západ na zmenu svetových ekonomických podmienok zareagoval vytváraním blokov, ktoré je v Orbánovom ponímaní akýmsi návratom k logike studenej vojny. "V Bruseli a vo Washingtone sa snažia oživiť 20. storočie," podčiarkol premiér.











