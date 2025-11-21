< sekcia Zahraničie
Maďarský analytik Rácz: Z amerického plánu pre Ukrajinu nič nebude
Podľa plánu by Ruskom okupovaný Krymský polostrov a ukrajinské oblasti Donecká a Luhanská boli uznané za de facto ruské územie.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 21. novembra (TASR) - Americký mierový plán na ukončenie vojny na Ukrajine je z právneho i technického hľadiska mimoriadne slabý a sotva sa ním niečo dosiahne. Uviedol to v piatok na Facebooku maďarský expert na Rusko András Rácz, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa analytika plán predpisuje Ukrajine ústupky v strategickom rozsahu, ktoré si vyžadujú ústavné zmeny, pričom Kyjev nebol zapojený do jeho prípravy. „Inými slovami, plán zaobchádza s Ukrajinou ako so subjektom dohody, nie ako s partnerom alebo so štátom,“ poznamenal expert.
Podľa servera hang.hu Rácz plánu tiež vytýka, že predpisuje aj povinnosti pre ďalších aktérov, ako sú NATO a EÚ, s ktorými dokument nebol konzultovaný. Ukrajina by musela podniknúť kroky, ktoré by nebolo možné zvrátiť, ako napríklad zníženie počtu svojich vojsk alebo vzdanie sa území, ktoré ešte neboli okupované. Naproti tomu sa od Ruska očakáva iba prísľub, napríklad vo forme zákona, že Ukrajinu znova nenapadne.
„Pravdepodobnosť, že by Kyjev tento ‚plán urovnania‘ prijal, je prakticky nulová. A Európa bude Ukrajinu podporovať v tom, aby nemusela akceptovať takéto ponižujúce podmienky. O extrémne oslabenú Ukrajinu, ktorá by bola vážne vystavená možnému novému ruskému útoku, nemá záujem ani Európa,“ píše Rácz.
Expert na bezpečnostnú politiku Péter Tarjányi podľa servera propeller.hu označil americký mierový plán za „vedomý americký experiment, v ktorom Washington skúša trpezlivosť Európy, kam je až ochotná Ukrajina ustúpiť, ako aj to, s kým bude možné podpísať mier, na ktorý nikto nebude hrdý“.
Podľa Tarjányiho sú európski lídri čoraz viac znechutení tým, že o budúcnosti kontinentu rokujú externí aktéri vrátane Spojených štátov. Ako poznamenal, Nemecko, Poľsko a pobaltské štáty vidia situáciu úplne inak, čo sotva povedie k jednotnému postoju EÚ. „A ak neexistuje spoločný postoj, neexistuje ani spoločný európsky mier,“ dodal Tarjányi. Svoje hodnotenie mierového plánu Washingtonu sformuloval v jedinej vete: „Toto je moskovský diktát v Trumpovom balení...“.
Americký návrh podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom a zverejnený agentúrami predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov.
Podľa plánu by Ruskom okupovaný Krymský polostrov a ukrajinské oblasti Donecká a Luhanská boli uznané za de facto ruské územie. Ukrajina by sa tiež musela ústavným dekrétom vzdať ambície vstúpiť do NATO a zostať krajinou bez jadrových zbraní. Mohla by sa však uchádzať o členstvo v EÚ. Na ochranu Ukrajiny by boli v Poľsku rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na samotnom ukrajinskom území by nemali byť dislokované žiadne jednotky NATO.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)