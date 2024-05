Maďarský analytik: Rast strany TISZA Orbánovho kritika Fidesz netrápi

Budapešť 13. mája (TASR) - Rýchly rast popularity politickej strany TISZA - Tisztelet és Szabadság Párt (Strana rešpektu a slobody), ktorej podpredsedom a lídrom volebnej listiny do Európskeho parlamentu (EP) je Péter Magyar, kritik premiéra Viktora Orbána, vládnu stranu Fidesz netrápi. Vyhlásil to v rozhovore pre server 444.hu šéf vláde blízkeho inštitútu Nézőpont Ágoston Sámuel Mráz, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Analytik podotkol, že na politickej scéne sa črtá nový druh centralistickej sily.



Podľa výsledkov prieskumu inštitútu Nézőpont, zverejnených minulý týždeň v utorok, by vo voľbách do EP získal Fidesz 48 percent, TISZA 21 percent, Demokratická koalícia (DK) 12 percent, Strana dvojchvostého psa (Kétfarkú Kutya Párt) sedem percent, Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) päť percent a strana Momentum jedno percento.



"Progres strany TISZA je mohutný. Dokázala prilákať voličov od všetkým opozičných strán. Ten, kto sa môže obávať o mandát EP a pochybovať o tom, či prekročí prah potrebný k získaniu mandátu, je Hnutie naša vlasť," konštatoval analytik.



Mráz podčiarkol, že Fidesz na rozdiel od fám, ktoré sa okolo neho šíria, nie je v zlom stave. "Tých 48 percent je o jedno percento viac, ako sme namerali v predchádzajúcom prieskume. Jeho podpora je stále nižšia, než na akú boli zvyknutí voliči vo voľbách do EP, od roku 2009 mal Fidesz vždy nad 50 percent. Určite by som situáciu Fideszu nenazval armagedonom," dodal riaditeľ Nézőpontu.



Magyar je právnikom a niekdajším diplomatom Orbánovej administratívy v Bruseli. V uplynulých týždňoch zmobilizoval tri masové protesty proti Orbánovmu režimu, pričom posledný sa konal v Debrecíne 5. mája. Strana TISZA má byť podľa jeho vyjadrenia politickou silou stredu, ktorá sa bude snažiť prekonať desaťročia trvajúci rozkol v spoločnosti.



"Fidesz zradil vlastných voličov. Táto moc nie je kresťanská, ani konzervatívna, ale ani buržoázna. To, čo vidíme, je posledný zúfalý pokus vládnucej triedy udržať si ukradnuté bohatstvo a moc v bezvýchodiskovej situácii," povedal Orbánov kritik 6. apríla v prejave na masovom zhromaždení pred budovou parlamentu.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)