Maďarský analytik: Vojna na Ukrajine zasiahla volebnú kampaň

Budapešť 30. marca (TASR) - Kampaň pred parlamentnými voľbami v Maďarsku, ktoré sa budú konať v nedeľu 3. apríla, radikálne ovplyvnila rusko-ukrajinská vojna. Strana Fidesz si za 12 rokov vládnutia vybudovala systém, ktorý ho vo voľbách výrazne zvýhodňuje. Nech však voľby vyhrá ktokoľvek, čaká ho veľmi ťažké obdobie zo zahranično-politického i z hospodárskeho hľadiska, vyplýva z rozhovoru, ktorý spravodajcovi TASR v Budapešti poskytol riaditeľ inštitútu Vision Politics Budapest, politológ Gábor Török.







Ako by ste zhodnotili priebeh predvolebnej kampane?



Prebieha veľmi nezvyčajná predvolebná kampaň, ktorú je ťažké analyzovať. Domnievam sa, že od roku 1990 nebola v Maďarsku taká kampaň, v ktorej plánovanie a komponovanie tém sú takmer nebadateľné. Ide o prvé voľby, ktoré brutálnym spôsobom ovplyvnil taký vonkajší prvok, akým je rusko-ukrajinská vojna. Tá prepísala všetky plány a predstavy. Predvolebné kampane pred štyrmi či ôsmimi rokmi – a najmä v prípade vládnucej strany – boli dobre premyslené, dobre riadené a tematicky vyhranené. V súčasnej situácii vládna i opozičná strana v kampani iba bezhlavo reagujú, pričom voličov a zrejme aj politickú elitu veľmi nezaujíma iná téma než vojna a vzťah Maďarska k tejto vojne. Kampaň tak prebieha v úplne nečakanej rovine.







V kampani opäť chýbala verejná televízna diskusia premiéra Viktora Orbána s kandidátom opozície na tento post, v tomto prípade s Péterom Márkim Zayom, ktorý je kandidátom zoskupenia šiestich opozičných strán V jednote za Maďarsko. Prečo?



Predvolebná televízna debata úradujúceho premiéra s lídrom opozície bola naposledy v roku 2006. Nejde o náhodu, je to skutočnosť ovplyvnená politickým záujmom aktuálneho premiéra. Vládna strana Fidesz ani premiér Viktor Orbán nemali záujem na tom, aby sa uskutočnila verejná debata a aby svojho politického súpera v takejto debate pozdvihli. Doterajším politickým Orbánovým súperom sa nepodarilo vyburcovať verejný záujem o debatu do takej miery, aby jej odmietnutie bolo pre vládu už nepríjemné.







Ako vidíte šance na pokračovanie vládnej strany, prípadne na víťazstvo opozície, keď prieskumy verejnej mienky naznačujú celkom vyrovnaný súboj?



V Maďarsku je v súčasnosti iba zdanlivo symetrická volebná situácia. Vo svojich základoch sú proti sebe stojace strany neporovnateľné z hľadiska svojich možností, zdrojov, organizovanosti i centrálneho riadenia. Vládna strana a opozičné zoskupenie majú blízko k sebe vlastne iba v oblasti podpory voličov. Vo všetkých iných oblastiach je to brutálne asymetrická situácia, ktorá bola v Maďarsku vybudovaná v uplynulých 12 rokoch. Z tohto pohľadu je zrejmé, že vládna strana Fidesz vstupuje do nedeľňajších volieb v obrovskej výhode a s dobrou šancou na úspech. Pritom však treba zdôrazniť, že proti sebe stoja veľmi podobne veľké tábory voličov – priaznivcov vládnej strany a opozičného zoskupenia.







Ako hodnotíte 12 rokov vlády Fideszu?



Domnievam sa, že ide o mimoriadne obdobie v maďarskej histórii, pretože išlo o klasické politické vládnutie. Znamená to, že vládnuca sila všetko podriadila a vo všetkom rozhodovala na základe svojich politických záujmov. Vybudovala jedinečný mechanizmus moci, ktorý prostredníctvom komunikačného arzenálu a mediálneho prostredia slúži aktérom moci. Preto tvrdím, že tie pomery síl sú veľmi nevyrovnané a asymetrické. Vládna strana neprišla o túto svoju schopnosť ani v predvolebnej kampani, disponuje vážnym arzenálom, ktorý jej poskytuje výrazné výhody. Inou otázkou je, že Fidesz musí teraz reagovať na nezvyčajnú situáciu, ktorú nevybudoval a v ktorej neurčil, voči komu treba bojovať, z čoho pramení nevyspytateľnosť nadchádzajúcich volieb.







Čo čaká víťaza volieb? Ak vyhrá opozícia, nečakajú ju podobné problémy ako takisto politicky mnohofarebnú vládu Igora Matoviča na Slovensku?



Ktokoľvek tieto voľby vyhrá, bude čeliť nevídaným problémom. A to platí aj pre Fidesz, ktorý ak by vyhral, bude v mimoriadne ťažkej situácii, a to zo zahranično-politického i hospodárskeho hľadiska vplyvom rusko-ukrajinskej vojny. Pre opozíciu by bola výhra viacnásobne ťažším bremenom. Nemožno jej situáciu porovnávať trebárs s vládou Igora Matoviča na Slovensku, pretože vzájomné vzťahy maďarských opozičných strán, maďarský systém politických strán a výzva, ktorej čelia, je ďaleko vážnejšia, než aká bola na Slovensku.



spravodajca TASR Ladislav Vallach