Maďarský astronaut Kapu sa do vlasti vráti budúci pondelok
Budapešť 15. augusta (TASR) - Maďarský astronaut Tibor Kapu sa po svojej vesmírnej misii vráti do Maďarska v pondelok 18. augusta. Podľa servera infostart.hu to v piatok uviedlo tlačové oddelenie maďarského astronautického programu HUNOR, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Výskumný astronaut by mal priletieť do Budapešti o 11.00 h na Terminál 1 Medzinárodného letiska Ferenca Liszta, kde bude mať aj tlačovú konferenciu, spresnilo tlačové oddelenie HUNOR-u.
Aktívna fáza rehabilitácie maďarského astronauta v americkom Houstone po jeho návrate na Zem po takmer troch týždňoch strávených na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) bola úspešne ukončená a prebiehala pod dohľadom špecialistov z maďarskej Semmelweisovej univerzity (SE), oznámila univerzita 8. augusta.
Štvorčlenná posádka misie Axiom-4 vrátane Kapua strávila na ISS 18 dní, kde vykonala viac ako 60 experimentov. Vesmírna kapsula Dragon sa na Zem vrátila 15. júla s viac ako 260 kilogramami nákladu vrátane hardvéru NASA a údajov z experimentov vykonaných počas misie.
Na misii Axiom-4, ktorá bola pôvodne naplánovaná na dva týždne, ale jej členovia na obežnej dráhe strávili o niekoľko dní viac, sa okrem Maďara zúčastnili aj Američanka Peggy Whitsonová, Ind Šubhanšu Šukla a Poliak Slawosz Uznaňski-Wišniewski.
