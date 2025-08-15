Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. august 2025Meniny má Marcela
< sekcia Zahraničie

Maďarský astronaut Kapu sa do vlasti vráti budúci pondelok

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Vladimír Benko

Výskumný astronaut by mal priletieť do Budapešti o 11.00 h na Terminál 1 Medzinárodného letiska Ferenca Liszta, kde bude mať aj tlačovú konferenciu.

Autor TASR
Budapešť 15. augusta (TASR) - Maďarský astronaut Tibor Kapu sa po svojej vesmírnej misii vráti do Maďarska v pondelok 18. augusta. Podľa servera infostart.hu to v piatok uviedlo tlačové oddelenie maďarského astronautického programu HUNOR, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Výskumný astronaut by mal priletieť do Budapešti o 11.00 h na Terminál 1 Medzinárodného letiska Ferenca Liszta, kde bude mať aj tlačovú konferenciu, spresnilo tlačové oddelenie HUNOR-u.

Aktívna fáza rehabilitácie maďarského astronauta v americkom Houstone po jeho návrate na Zem po takmer troch týždňoch strávených na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) bola úspešne ukončená a prebiehala pod dohľadom špecialistov z maďarskej Semmelweisovej univerzity (SE), oznámila univerzita 8. augusta.

Štvorčlenná posádka misie Axiom-4 vrátane Kapua strávila na ISS 18 dní, kde vykonala viac ako 60 experimentov. Vesmírna kapsula Dragon sa na Zem vrátila 15. júla s viac ako 260 kilogramami nákladu vrátane hardvéru NASA a údajov z experimentov vykonaných počas misie.

Na misii Axiom-4, ktorá bola pôvodne naplánovaná na dva týždne, ale jej členovia na obežnej dráhe strávili o niekoľko dní viac, sa okrem Maďara zúčastnili aj Američanka Peggy Whitsonová, Ind Šubhanšu Šukla a Poliak Slawosz Uznaňski-Wišniewski.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške