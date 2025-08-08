Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Maďarský astronaut Kapu ukončil rehabilitáciu

Tibor Kapu, archívne foto. Foto: TASR/AP

Štvorčlenná posádka misie Axiom-4 vrátane Tibora Kapua strávila na ISS 18 dní, kde vykonala viac ako 60 experimentov.

Autor TASR
Budapešť 8. augusta (TASR) - Aktívna fáza rehabilitácie maďarského astronauta Tibora Kapua v americkom Houstone po jeho návrate na Zem po takmer troch týždňoch strávených na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) bola úspešne ukončená a prebiehala pod dohľadom špecialistov z maďarskej Semmelweisovej univerzity (SE). Podľa servera 24.hu sa Kapu do svojej vlasti vráti v týždni po 18. auguste, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

SE vo vyhlásení uviedla, že univerzita zohrala rozhodujúcu úlohu pri výbere a príprave maďarského astronauta, ako aj v procese jeho rehabilitácie po návrate, pričom na zabezpečení multidisciplinárneho lekárskeho a zdravotníckeho zázemia vesmírneho programu sa podieľalo približne dvadsať kliník a oddelení univerzity.

Rektor SE Béla Merkely zdôraznil, že bola realizovaná mimoriadne komplexná, interdisciplinárna univerzitná spolupráca, ktorá prispela k úspechu maďarského astronautického programu HUNOR príkladným spôsobom aj v medzinárodnom meradle.

Štvorčlenná posádka misie Axiom-4 vrátane Tibora Kapua strávila na ISS 18 dní, kde vykonala viac ako 60 experimentov. Vesmírna kapsula Dragon sa na Zem vrátila 15. júla s viac ako 260 kilogramami nákladu vrátane hardvéru NASA a údajov z experimentov vykonaných počas misie.

Na misii Axiom-4, ktorá bola pôvodne naplánovaná na dva týždne, ale jej členovia na obežnej dráhe strávili o niekoľko dní viac, sa okrem Maďara zúčastnili aj Američanka Peggy Whitsonová, Ind Šubhanšu Šukla a Poliak Slawosz Uznaňski-Wišniewski.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
