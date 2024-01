Maďarský analytik: EÚ musí zabrániť incidentom s účasťou migrantov

Budapešť 4. januára (TASR) - Európa by mala podniknúť rozhodné kroky, aby zabránila ešte vážnejším incidentom s účasťou migrantov, vyhlásil vo štvrtok v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió poradca maďarského premiéra pre vnútornú bezpečnosť György Bakondi. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Analytik pripomenul, že v poslednom čase sa vo veľkých mestách Európy uskutočnili podujatia za účasti migrantov, okrem iného aj demonštrácie na podporu militantného hnutia Hamas, ktoré naznačujú, že ilegálni imigranti sa čoraz otvorenejšie a násilnejšie dostávajú do konfrontácie so štátnou mocou.



"Týmto spôsobom prisťahovalci vyjadrujú svoj postoj k právnemu poriadku, organizáciám štátnej moci a k obyvateľstvu hostiteľskej krajiny," dodal Bakondi, podľa ktorého im zjavne nejde o integráciu. Zároveň upozornil, že počet zločinov a teroristických útokov v Európe stúpa.



Bezpečnostný poradca v súvislosti s júnovými voľbami do Európskeho parlamentu vyjadril nádej, že spomínané násilné udalosti "povedú k obratu v rozhodovaní na európskej úrovni".



Ako dodal, v radoch členských štátov Únie sa stáva čoraz akceptovanejším maďarský postoj, podľa ktorého treba prichádzajúcich migrantov preverovať mimo územia Európskej únie a vpustiť iba tých, ktorým v zmysle platných zákonov prislúcha štatút utečenca.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)