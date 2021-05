Maďarský denník Népszava: Orbánova návšteva Londýna nebola prechádzkou

Budapešť 29. mája (TASR) - Piatková návšteva predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána v Londýne nebola žiadnou prechádzkou, britský premiér Boris Johnson ho totiž pokarhal, napísalo v sobotu internetové vydanie ľavicového denníka Népszava.



Autor komentára Tamás Rónay poznamenal, že maďarský premiér dúfa, že priateľstvo s Johnsonom by mohlo byť prostriedkom proti Európskej únii.



Podľa denníka by bolo prehnané tvrdiť, že ich stretnutie bolo plné udalostí. Diskutovali o možnostiach vzájomnej spolupráce – a ako Orbán povedal, najsľubnejšími oblasťami dvojstranných vzťahov sú energetika a zbrojný priemysel.



Významnejším prínosom stretnutia popri tom, čo na ňom zaznelo, bola však skutočnosť že sa schôdzka vôbec udiala. Po tom, čo vstúpil do platnosti brexit, bol totiž Orbán po predsedovi írskej vlády iba druhým premiérom členskej krajiny EÚ, ktorý navštívil Johnsona.



Stretnutie Orbána s Johnsonom, ktorý čelil kritike opozície za to, že ho do sídla vlády na londýnskej Downing Street pozval, je podľa denníka Népszava zrejme signálom, že maďarský ministerský predseda sa domnieva, že popri Rusku, Číne a ďalších východných krajín môže v Britoch po ich odchode z Únie nájsť nového spojenca. Orbán by tak mohol Európsku úniu vydierať aj Londýnom.



Tento pokus je však podľa autora komentára odsúdený na zánik, čo vyplynulo aj z mimoriadne negatívnych britských reakcií - viaceré britské médiá a politici totiž obviňujú Orbána z antisemitizmu. Konzervatívny denník The Times napísal, že Orbán sa snaží získať priazeň takých krajín, ktoré chcú zle Európe.



Britská vláda nemôže byť veľkým priateľom Budapešti už aj preto, že pre Veľkú Britániu má obrovský význam vzťah so Spojenými štátmi, pričom súčasná washingtonská administratíva má dosť zlú mienku o Orbánovej vláde, uzatvára Népszava.



Témou piatkových rokovaní britského premiéra a predsedu maďarskej vlády boli oblasť ľudských práv, ako aj otázky bezpečnosti či klimatická zmena. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na Johnsonovu kanceláriu.



Konzervatívec Johnson – ktorý za to, že Orbána pozval na Downing Street, čelil aj kritike opozície – "vyjadril značné znepokojenie nad (dodržiavaním) ľudských práv v Maďarsku vrátane rodovej rovnosti, práv (komunity) LGBT a slobody médií", napísala AP.