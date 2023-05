Maďarský eurokomisár Dodikovi: Naši spojenci nechodia do Ruska

Budapešť/Sarajevo 17. mája (TASR) - Maďarský komisár Európskej komisie (EK) pre politiku susedstva a rozšírenie Olivér Várhelyi varoval v stredu prezidenta Republiky srbskej (RS) Milorada Dodika, že spojenci Európskej únie nenavštevujú Rusko. S odvolaním sa na agentúru Reuters o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Várhelyi tak reagoval na politickom fóre v Sarajeve na Dodikove oznámenie, že na budúci týždeň navštívi Moskvu, kde bude rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o rozvoji hospodárskej spolupráce.



Podľa servera telex.hu slová člena EK znejú prekvapujúco, pretože práve ministri maďarskej vlády od vypuknutia rusko-ukrajinskej vojny už viackrát navštívili Rusko. Uplynulý rok tam cestoval najmä šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, ktorý Moskvu navštívil od začiatku vojny na Ukrajine už štyrikrát.



Maďarský eurokomisár na fóre v Sarajeve načrtol kroky, ktoré by Bosna a Hercegovina mala podniknúť na vstup do EÚ, ocenil pokrok dosiahnutý v "rekordnom čase" pri formovaní tamojšej vlády a zostavovaní rozpočtov po vlaňajších októbrových parlamentných voľbách. Podľa jeho slov Bosna preukázala "veľmi jednoznačný" záväzok byť "európskym spojencom".



Telex.hu poznamenal, že táto etnicky rozdelená krajina nemá jednotnú zahraničnú politiku. Bosniaci a Chorváti by sa tešili zo vstupu do EÚ a NATO, vojenskú alianciu by privítalo 69 percent Bosniakov a 77 percent Chorvátov, ale iba osem percent tamojších Srbov, ktorí západnú orientáciu skôr odmietajú.



Várhelyi na tlačovej konferencii v Sarajeve vyhlásil, že EÚ potrebuje, aby Bosna a Hercegovina bola spojencom Únie. "Naši spojenci nechodia do Ruska, to je môj odkaz. Kto chce byť naším spojencom, by nemal ísť do Ruska," povedal ďalej eurokomisár v reakcii na novinársku otázku.



Bosna a Hercegovina požiadala o členstvo v EÚ v roku 2016 a štatút kandidátskej krajiny jej bol udelený vlani v decembri po tom, čo sa objavili obavy, že by rusko-ukrajinská vojna by mohla destabilizovať aj balkánsky región.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)