Maďarský expremiér Bajnai: Orbánova vláda sa pripravuje na odchod z EÚ
Expremiér nevedel povedať, či opozícia môže za existujúcich okolností v aprílových parlamentných voľbách poraziť Fidesz.
Autor TASR
Budapešť 2. januára (TASR) - Vláda premiéra Viktora Orbána sa pripravuje na to, že Maďarsko v určitom okamihu odíde z Európskej únie, a dovtedy sa snaží z členstva vyťažiť čo najviac, pričom však oslabuje rámec samotnej Únie. V rozhovore pre server hvg.hu to povedal Gordon Bajnai, ktorý bol posledným maďarským premiérom pred nástupom Orbánovej vlády v roku 2010. Podľa Bajnaia však vládnuca strana Fidesz nemá dostatočnú podporu na odchod z EÚ a ani nevie, aké hospodárske dôsledky to bude bezprostredne mať, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Bajnai, ktorý je aktuálne generálnym riaditeľom londýnskej poradenskej spoločnosti zameranej na súkromný kapitál Campbell Lutyens, podľa servera klubradio.hu v rozhovore uviedol, že Fidesz je z politického hľadiska úspešnou stranou, pretože vyhral štvoro volieb po sebe, avšak za cenu nasmerovania krajiny do trvalého zaostávania.
Expremiér nevedel povedať, či opozícia môže za existujúcich okolností v aprílových parlamentných voľbách poraziť Fidesz, konštatoval iba toľko, že pre elitu vládnej strany ide o omnoho viac než iba o volebné víťazstvo.
„Keďže táto štátostrana fakticky obsadila celý inštitucionálny systém a ekonomiku v našej krajine, ak by padla, prakticky by to znamenalo zmenu režimu. Pre tých, ktorí sa obohatili v tomto centrálne riadenom systéme korupcie, nesie takáto zmena obrovské riziko. Predvolebný boj - a ak Fidesz prehrá, tak aj boj po voľbách - bude neľútostný,“ uzavrel Bajnai.
