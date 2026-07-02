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Maďarský exprezident Áder: Kroky na odvolanie Sulyoka sú protiústavné
Exprezident zdôraznil, že plánované odvolanie Sulyoka je protiústavné, a že politické a právne názory týkajúce sa aktivít hlavy štátu sú dve rozdielne veci.
Autor TASR
Budapešť 2. júla (TASR) - Postup maďarskej vlády premiéra Pétera Magyara pri odvolávaní Tamása Sulyoka z postu prezidenta republiky je protiústavný. Konštatoval to vo štvrtok exprezident János Áder v rozhovore pre podcast verejnoprávneho média M5 na kanáli YouTube, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Áder, ktorý zastával funkciu hlavy štátu od roku 2012 do 2022, povedal, že táto situácia sa dá označiť ako „ústavný prevrat, občianskoprávny kobercový nálet či začiatok studenej občianskej vojny“.
Exprezident zdôraznil, že plánované odvolanie Sulyoka je protiústavné, a že politické a právne názory týkajúce sa aktivít hlavy štátu sú dve rozdielne veci. Právne kroky podľa neho nemôžu byť výsledkom politických rozhodnutí. Ústava podľa Ádera jasne uvádza, že prezident republiky môže byť legálne odvolaný len prostredníctvom konania o zbavení výkonu funkcie.
Parlament môže takéto konanie začať so súhlasom dvojtretinovej väčšiny a počas neho majú byť predložené argumenty. Tie majú preukázať, či dotknutá osoba porušila zákon, ústavu alebo pravidlá upravujúce jej právne postavenie. Následne má konanie pokračovať na ústavnom súde, kde by bol vypočutý prezident, spresnil Áder.
Vo štvrtok do Maďarska pricestuje delegácia Benátskej komisie. Skupina expertov na ústavné právo preskúma návrh novely ústavy, ktorá má umožniť odvolanie prezidenta Tamása Sulyoka.
Benátska komisia je poradným orgánom Rady Európy pre ústavné otázky. Na posúdenie legislatívneho návrhu ju minulý týždeň pozval premiér Magyar. Jeho kabinet inicioval zmenu ústavy s cieľom dosiahnuť odvolanie hlavy štátu, na čo prezident Sulyok reagoval podnetom pre Benátsku komisiu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Áder, ktorý zastával funkciu hlavy štátu od roku 2012 do 2022, povedal, že táto situácia sa dá označiť ako „ústavný prevrat, občianskoprávny kobercový nálet či začiatok studenej občianskej vojny“.
Exprezident zdôraznil, že plánované odvolanie Sulyoka je protiústavné, a že politické a právne názory týkajúce sa aktivít hlavy štátu sú dve rozdielne veci. Právne kroky podľa neho nemôžu byť výsledkom politických rozhodnutí. Ústava podľa Ádera jasne uvádza, že prezident republiky môže byť legálne odvolaný len prostredníctvom konania o zbavení výkonu funkcie.
Parlament môže takéto konanie začať so súhlasom dvojtretinovej väčšiny a počas neho majú byť predložené argumenty. Tie majú preukázať, či dotknutá osoba porušila zákon, ústavu alebo pravidlá upravujúce jej právne postavenie. Následne má konanie pokračovať na ústavnom súde, kde by bol vypočutý prezident, spresnil Áder.
Vo štvrtok do Maďarska pricestuje delegácia Benátskej komisie. Skupina expertov na ústavné právo preskúma návrh novely ústavy, ktorá má umožniť odvolanie prezidenta Tamása Sulyoka.
Benátska komisia je poradným orgánom Rady Európy pre ústavné otázky. Na posúdenie legislatívneho návrhu ju minulý týždeň pozval premiér Magyar. Jeho kabinet inicioval zmenu ústavy s cieľom dosiahnuť odvolanie hlavy štátu, na čo prezident Sulyok reagoval podnetom pre Benátsku komisiu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)