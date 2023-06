Maďarský Fidesz k výročiu Trianonu: Hranice má iba štát, nie národ

Budapešť 4. júna (TASR) - V uplynulých 13 rokoch Maďarsko potvrdilo susedným krajinám, že ak sa spoja sily príslušníkov tam žijúcej maďarskej menšiny, tak to je dobré nielen pre Maďarov, ale aj pre jeho susedov. Uviedla to maďarská vládna strana Fidesz na Facebooku k nedeľňajšiemu Dňu národnej spolupatričnosti. Maďari si ním pripomínajú podpísanie Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Hranice má iba štát (Maďarsko), nie však národ (maďarský). Tak je to uvedené v zákone," poznamenal Fidesz podľa servera magyarnemzet.hu.



Predseda maďarskej vlády a Fideszu Viktor Orbán v priloženom videozázname pripomenul, že mnoho ľudí chcelo Maďarsko pochovať, niektorých motivovala túžba po zisku a iní "odjakživa nenávideli Maďarov".



"Sme tvrdohlavý národ, nikdy sme neboli ochotní zúčastniť sa na vlastnom pohrebe," povedal okrem iného Orbán. Zdôraznil, že Maďari zostávajú, pretože sú tu doma. "Áno, my sme tí, ktorí zmenia osud Maďarska," uzavrel premiér.



Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá vymedzila hranice Maďarska a Československa po rozpade Rakúsko-Uhorska v závere prvej svetovej vojny, podpísali 4. júna 1920 v paláci Veľký Trianon pri Paríži predstavitelia Dohody (Británia, Francúzsko, Spojené štáty a Taliansko) a Maďarska.



Ako dôsledok Trianonskej zmluvy zostalo v Maďarsku sedem miliónov z 20,8 milióna obyvateľov predošlého Uhorska. Na dovedna 72 percentách územia bývalého Uhorska vznikli nové spojenecké štáty a novovzniknuté Maďarsko stratilo prístup k moru.



Hoci Maďarsko zmluvu podpísalo a ratifikovalo, s novým stavom sa nezmierilo. Poslanci maďarského parlamentu 31. mája 2010 rozhodli, že výročie podpisu zmluvy sa bude každoročne pripomínať pamätným dňom, ktorý bol stanovený na 4. júna ako Deň národnej spolupatričnosti.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)