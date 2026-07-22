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Maďarský generálny prokurátor Gábor Bálint odstupuje z funkcie
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Budapešť 22. júla (TASR) - Maďarský generálny prokurátor Gábor Bálint v stredu oznámil, že k 25. augustu odstúpi z funkcie. V oznámení o svojej rezignácii, ktoré oficiálne odovzdal dočasnej prezidentke Ágnes Forsthofferovej, napísal, že prokuratúra nemôže slúžiť ako nástroj politického boja. TASR o tom informuje na základe správ agentúr MTI a AFP a serveru telex.hu.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.