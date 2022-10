Maďarský generálny prokurátor: Korupcia u nás sa nelíši od priemeru EÚ

Budapešť 12. októbra (TASR) - V Maďarsku klesol počet registrovaných trestných činov v uplynulom desaťročí o tretinu, uviedol generálny prokurátor Péter Polt v správe o činnosti prokuratúry predloženej v stredu parlamentu, v ktorej sa detailne venuje korupčnej otázke. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na agentúru MTI.



Maďarská prokuratúra má podľa Polta dobré vzťahy s Európskou prokuratúrou (EPPO). V súvislosti s korupciou generálny prokurátor podotkol, že netreba zabúdať, že subjektívne hodnotenie korupčnej situácie v Maďarsku, ktoré je založené na prieskumoch, nie je v žiadnom prípade rovnaké ako objektívna skutočnosť.



"Z objektívnych údajov naznačujúcich korupciu vyplýva, že situácia Maďarska sa – s výnimkou zdravotníctva – nelíši od priemeru v členských krajinách Európskej únie," podčiarkol Polt.



Podľa generálneho prokurátora sú medzinárodné vzťahy prokuratúry, tak ako aj v uplynulých rokoch, stále vynikajúce. "Mimoriadnu zmienku si zasluhuje dobrá spolupráca s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)," píše sa v správe.



Polt zdôraznil, že odporúčania OLAF-u z roka na rok neustále klesajú, pričom po každom odporúčaní nasleduje vyšetrovanie. Maďarská prokuratúra podľa jeho vyjadrenia vzniesla za posledných šesť mesiacov obvinenia v 67 percentách prípadov OLAF-u. "Je to vynikajúci výsledok, pretože je takmer dvojnásobkom priemeru EÚ, ktorý je 35 percent," spresnil.



Za dobré označil pracovné vzťahy aj s Európskou prokuratúrou. Dodal, že Maďarsko je zatiaľ jedinou nečlenskou krajinou tejto inštitúcie, ktorá uzatvorila dohodu o spolupráci medzi maďarským generálnym prokurátorom a generálnym prokurátorom EPPO.



Maďarská vláda odmieta členstvo v EPPO s odôvodnením, že vstup do nej by narušil suverenitu krajiny, pretože v jej ústave je zakotvené, že v Maďarsku je tamojšia prokuratúra výhradným orgánom ochrany práva vo verejnom záujme. Maďarsko síce nie je členom EPPO, avšak tento orgán môže zasiahnuť voči maďarským občanom v trestných činoch patriacich do jeho právomoci, ak trestný čin bol vykonaný na území niektorých z členských krajín Európskej prokuratúry.



Zo správy podľa MTI ďalej vyplýva, že vlani súdy rozhodli vo všetkých ohľadoch v súlade s obžalobou prokurátora v prípade 87,9 percenta obvinených, čo je podľa generálneho prokurátora výsledkom vynikajúcej práce prokuratúry. Počet evidovaných trestných činov v Maďarsku za posledné desaťročie klesol o tretinu – vrátane trestných činov proti životu a zdraviu –, pričom zároveň však stúpol počet trestných činov prevádzačstva, píše Polt.