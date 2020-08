Maďarský infektológ: Do začiatku školského roka opatrenia nesprísnime

Budapešť 7. augusta (TASR) - Do začiatku školského roka v Maďarsku nebudú sprísnené súčasné epidemiologické opatrenia. Stane sa tak iba v prípade, ak sa vytvoria významnejšie ohniská nákazy novým druhom koronavírusu, povedal v piatok v Budapešti primár Ústavu hematológie a infektológie Juhopeštianskej nemocnice Centrum János Szlávik.



V rozhovore pre komerčnú televíziu ATV Szlávik podotkol, že epidemiologická situácia v Maďarsku nie je zlá, a to aj napriek tomu, že od mája nebolo toľko ochorení koronavírusom ako teraz.



"Treba sledovať počet aktívnych nakazených a úmrtí na ochorenie COVID-19. V Čechách sa nakazí denne 200 - 300 ľudí, krajina aj napriek tomu patrí medzi menej rizikové," dodal infektológ, podľa ktorého je súčasná séria epidemiologických opatrení v Maďarsku dostatočne účinná.



"Ak sa vytvoria väčšie ohniská nákazy, potom musíme zvážiť ďalšie opatrenia. Začiatok školského roka napovie mnoho," podčiarkol Szlávik.



V Maďarsku pribudli za uplynulých 24 hodín dve obete ochorenia COVID-19; ide o starších chronicky chorých pacientov. Počet obetí choroby spôsobovanej koronavírusom SARS-CoV-2 tak stúpol na 602. Nákazu koronavírusom potvrdili za posledný deň v 24 prípadoch, celkovo evidujú v krajine 4621 infikovaných.



V Maďarsku platí povinnosť nosenia rúška v obchodoch a v hromadných dopravných prostriedkoch. Maďarská vláda rozhodla, že ani po 15. auguste ešte nebude možné organizovať podujatia pre viac ako 500 ľudí. Viacerí hudobníci a speváci už dávnejšie kritizovali vládu za to, že odkladá rozhodnutie o zmiernení opatrení, ktoré by umožnilo uskutočňovať väčšie koncerty, pričom však futbalové zápasy vládny kabinet už povolil. Na Deň sv. Štefana 20. augusta sa tradičný ohňostroj, koncerty, ale ani letecká prehliadka nebudú môcť uskutočniť.







spravodajca TASR Ladislav Vallach