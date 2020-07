Maďarský infektológ: Ešte sa neskončila prvá vlna nákazy koronavírusom

Budapešť 7. júla (TASR) - V Maďarsku sa ešte neskončila prvá vlna epidémie nového druhu koronavírusu, keďže sa stále objavujú nové prípady nákazy. Uviedol to v utorok primár Ústavu hematológie a infektológie Juhopeštianskej nemocnice Centrum János Szlávik.



Prípadov úmrtí súvisiacich s koronavírusom je podľa neho čoraz menej, avšak nie je možné vylúčiť vznik nových ohnísk nákazy v ktorejkoľvek časti krajiny. Vytvorenie takýchto ohnísk by však neznamenalo začiatok druhej vlny, pretože by bolo možné udržať ich pod kontrolou.



"Zdá sa, že koronavírus nezmizne, pretože sa ukazuje, že jeho šírenie neovplyvňujú teplotné pomery. Najlepším riešením bude vyvinutie vakcíny," povedal Szlávik v rozhovore pre verejnoprávnu televíznu stanicu M1.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)