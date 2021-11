Maďarský kandidát na premiéra Márki-Zay rokuje v Bruseli

Budapešť/Brusel 10. novembra (TASR) - Spoločný kandidát opozície na post predsedu maďarskej vlády pre parlamentné voľby v roku 2022 Péter Márki-Zay začal v stredu dvojdňovú sériu rokovaní o budúcnosti Maďarska s európskymi politickými lídrami, informoval spravodajský server Index.hu.



Stretnutia so šiestimi eurokomisármi a vodcami frakcií v Európskom parlamente (EP) zorganizoval okrem iných aj poslanec Maďarskej socialistickej strany (MSZP) v EP István Ujhelyi, ktorý na spoločnej tlačovej konferencii s Márkim-Zayom zdôraznil, že priebeh opozičných primárok v Maďarsku sledovali aj európski vodcovia.



V súvislosti s úvodnými rokovaniami s predstaviteľmi zelených a ľavičiarov Márki-Zay poznamenal, že z ich strany vycítil záujem o obnovu Maďarska, ktoré by malo zostať v prostredí európskej kresťanskej kultúry, a aby Maďarsko "zostalo verným členom tohto európskeho spojenectva i NATO, a nie ich zradcom".



Opozičný premiérsky kandidát vyzdvihol nutnosť boja proti kriminalite a korupcii. V prípade prevzatia moci chce Márki-Zay presadiť zmeny v systéme využitia eurofondov, ale chce aj prispieť k rozvoju maďarskej ekonomiky vstupom do eurozóny v horizonte štyroch až piatich rokov.



Šéfovia strán Demokratická koalícia (DK), MSZP, Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum sa vlani dohodli na výbere spoločného kandidáta formou primárok pre každý zo 106 jednomandátových volebných obvodov, ako aj na rovnakom postupe pri výbere opozičného kandidáta na post predsedu vlády do budúcoročných parlamentných volieb. Víťazom októbrového druhého kola primárnych volieb premiérskeho kandidáta opozície sa stal primátor mesta Hódmezővásárhely Márki-Zay.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)