Maďarský krízový štáb odporučil vláde nariadiť stav núdze

Budapešť 11. marca (TASR) - Krízový štáb v Maďarsku odporučil vláde nariadiť stav núdze pre hrozbu šírenia nového koronavírusu. Podľa agentúry MTI to v stredu oznámil minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás, ktorý povedal, že kabinet návrh prerokuje v stredu dopoludnia.



Vláda bude musieť zvážiť, či uzatvorí hranice pre ľudí prichádzajúcich z Talianska, pričom občania Maďarska by mohli vstúpiť na územie krajiny, ale automaticky by museli ísť do karantény.



Podľa Gulyása krízový štáb tiež navrhol, aby kabinet zakázal podujatia vo vnútorných priestoroch s návštevnosťou nad 100 ľudí. "Vyhlásenie stavu núdze by umožnilo napríklad aj to, aby bolo možné nariadiť domácu karanténu," dodal minister.



V súčasnosti evidujú v Maďarsku 13 prípadov nákazy. Medzi infikovanými osobami je osem občanov Iránu, jeden Brit a štyria sú maďarskými občanmi. Pre podozrenie z nákazy je v karanténe 53 osôb. Laboratóriá preverili doposiaľ 531 vzoriek.