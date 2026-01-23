Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lázár: Ak nie sú migranti, rezervou pracovného trhu sú Rómovia

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Minister povedal, že ak nebude existovať migrujúca pracovná sila, potom budú musieť Rómovia v Maďarsku obsadzovať pracovné miesta, ako je napríklad čistenie toaliet vo vlakoch InterCity.

Autor TASR
Budapešť 23. januára (TASR) - Odpoveďou na demografické problémy a problémy trhu práce v Maďarsku nie je migrácia, ale prieskum „vnútorných rezerv“, a nimi sú maďarskí Rómovia. Minister výstavby a dopravy János Lázár podľa servera telex.hu to vyhlásil na verejnom fóre v Balatonalmádi vo Veszprémskej stolici, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Minister povedal, že ak nebude existovať migrujúca pracovná sila, potom budú musieť Rómovia v Maďarsku obsadzovať pracovné miesta, ako je napríklad čistenie toaliet vo vlakoch InterCity.

Rezervou tejto krajiny sú Maďari, nie migranti. Rozhodnutie o zatvorení hraníc znamená, že každý v Maďarsku musí dostať príležitosti a my do krajiny nevpustíme nikoho, kto nie je Maďar, a len my môžeme rozhodnúť, kto v tejto krajine bude žiť,“ podčiarkol Lázár.

Pripomenul tiež, že je obrovským úspechom, že státisíce maďarských Rómov dostali príležitosť študovať a pracovať.

Lázár reagoval na rečníka, ktorý sa vrátil zo Švédska, a hovoril o poklese maďarskej populácie a demografických problémoch.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
